شیروان- با پایان خلوت گزینی عاشقانه معتکفین، خانوادههای معتکفین به استقبال آنان رفتند.
