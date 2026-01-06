  1. استانها
  2. زنجان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۱۴

بیات منش : دهستان‌محوری گامی مؤثر در کارآمدی مدیریت روستایی است

زنجان- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان گفت: تمرکز مدیریت جوامع روستایی با رویکرد دهستان‌محوری و بدون ایجاد ساختارهای زائد اداری،گامی مؤثر در ارتقای کارآمدی مدیریت روستایی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در نخستین جلسه کمیته تخصصی توسعه روستایی استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مدیریت روستاها، افزود: دهستان‌محوری به ما این امکان را می‌دهد که ظرفیت‌های پراکنده روستاها در قالب یک مدیریت منسجم ساماندهی و تصمیمات توسعه‌ای با نگاه جامع و منطقه‌ای اتخاذ شود؛ این رویکرد نه تنها موجب استفاده بهینه از منابع مالی و اعتباری می‌شود، بلکه زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردمی و تقویت شوراهای اسلامی و دهیاران در فرآیند تصمیم‌گیری خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر مدیریت روستایی به‌صورت جزیره‌ای و پراکنده ادامه یابد، منابع هدر می‌رود و کارآمدی کاهش می‌یابد. اما با تمرکز بر دهستان‌ها، می‌توانیم هم‌افزایی ایجاد کنیم، پروژه‌های عمرانی را هدفمندتر اجرا کنیم و خدمات عمومی را با کیفیت بالاتری به روستاییان ارائه دهیم.

بیات منش خاطرنشان کرد: دهستان‌محوری در واقع پلی است میان مدیریت محلی و سیاست‌های کلان توسعه‌ای استان؛ این سازوکار می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها نیز باشد.

در این جلسه همچنین اهداف، ساختار و ترکیب اعضای کمیته تخصصی توسعه روستایی تبیین شد و سازوکار تبدیل دهیاری‌ها به دستگاه‌های اجرایی به‌منظور بهره‌مندی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تلفیق آن با منابع حاصل از ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، این کمیته ذیل کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی و عشایری فعالیت خواهد کرد و مصوبات آن پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قابلیت اجرایی خواهد داشت.

همچنین مقرر شد جلسات آتی این کمیته با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط، دهیاران، نمایندگان شوراهای اسلامی و اعضای هیأت‌های اندیشه‌ورز در مراکز دهستان‌ها برگزار شود.

