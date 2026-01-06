به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش در نخستین جلسه کمیته تخصصی توسعه روستایی استان با تأکید بر ضرورت ساماندهی مدیریت روستاها، افزود: دهستانمحوری به ما این امکان را میدهد که ظرفیتهای پراکنده روستاها در قالب یک مدیریت منسجم ساماندهی و تصمیمات توسعهای با نگاه جامع و منطقهای اتخاذ شود؛ این رویکرد نه تنها موجب استفاده بهینه از منابع مالی و اعتباری میشود، بلکه زمینهساز افزایش مشارکت مردمی و تقویت شوراهای اسلامی و دهیاران در فرآیند تصمیمگیری خواهد بود.
وی تأکید کرد: اگر مدیریت روستایی بهصورت جزیرهای و پراکنده ادامه یابد، منابع هدر میرود و کارآمدی کاهش مییابد. اما با تمرکز بر دهستانها، میتوانیم همافزایی ایجاد کنیم، پروژههای عمرانی را هدفمندتر اجرا کنیم و خدمات عمومی را با کیفیت بالاتری به روستاییان ارائه دهیم.
بیات منش خاطرنشان کرد: دهستانمحوری در واقع پلی است میان مدیریت محلی و سیاستهای کلان توسعهای استان؛ این سازوکار میتواند الگویی برای سایر استانها نیز باشد.
در این جلسه همچنین اهداف، ساختار و ترکیب اعضای کمیته تخصصی توسعه روستایی تبیین شد و سازوکار تبدیل دهیاریها به دستگاههای اجرایی بهمنظور بهرهمندی از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و تلفیق آن با منابع حاصل از ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس تصمیمات اتخاذشده، این کمیته ذیل کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی و عشایری فعالیت خواهد کرد و مصوبات آن پس از تصویب در شورای برنامهریزی و توسعه استان قابلیت اجرایی خواهد داشت.
همچنین مقرر شد جلسات آتی این کمیته با حضور دستگاههای اجرایی مرتبط، دهیاران، نمایندگان شوراهای اسلامی و اعضای هیأتهای اندیشهورز در مراکز دهستانها برگزار شود.
نظر شما