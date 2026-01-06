برگزاری دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه ۱۹ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران با تأکید بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا افزود: به منظور پاسداشت رشادتهای شهدای والامقام و قدردانی از صبر استقامت خانوادههای معزز آنها کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه با سخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران، مداحی سید مهدی میرداماد و شاعر آئینی احمد بابایی و برنامههای فرهنگی و معنوی اجرا میشود.
به گفته این مسئول برگزاری این یادواره فرصت مغتنمی برای ادای دین دوباره به رشادت و جانفشانی رزمندگان اسلام و تکریم مقام و ارزشهای والای شهدا است.
