برگزاری دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه ۱۹ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: به منظور پاسداشت رشادت‌های شهدای والامقام و قدردانی از صبر استقامت خانواده‌های معزز آنها کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه با سخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران، مداحی سید مهدی میرداماد و شاعر آئینی احمد بابایی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی اجرا می‌شود.

به گفته این مسئول برگزاری این یادواره فرصت مغتنمی برای ادای دین دوباره به رشادت و جانفشانی رزمندگان اسلام و تکریم مقام و ارزش‌های والای شهدا است.