  1. جامعه
  2. شهری
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

برگزاری دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه ۱۹ تهران

برگزاری دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه ۱۹ تهران

دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه ۱۹ با حضور خانواده‌های معزز شهدا، ایثارگران و جانبازان روز پنج شنبه۱۸ دی ماه ساعت ۱۸ در فرهنگسرای بهمن تالار شهید آوینی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اخگر پور شهردار منطقه ۱۹ تهران با تأکید بر لزوم زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا افزود: به منظور پاسداشت رشادت‌های شهدای والامقام و قدردانی از صبر استقامت خانواده‌های معزز آنها کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه با سخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران، مداحی سید مهدی میرداماد و شاعر آئینی احمد بابایی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی اجرا می‌شود.

به گفته این مسئول برگزاری این یادواره فرصت مغتنمی برای ادای دین دوباره به رشادت و جانفشانی رزمندگان اسلام و تکریم مقام و ارزش‌های والای شهدا است.

کد خبر 6715411

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها