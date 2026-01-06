به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمود زاده رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی در یکصد و چهارمین نشست تخصصی شورای راهبردی توسعه مدیریت این سازمان با اشاره به اینکه پیگیری و جدیت در انجام کارها مورد تاکید جدی است، گفت: انجام کارهای نمایشی و صرفاً آماری به هیچوجه نباید مد نظر باشد و برنامهها باید مبتنی بر پژوهش، کار علمی و کاربردی باشد.
محمود زاده با تاکید بر اینکه، کیفیت و اثرگذاری واقعی برنامهها در ارتقای سطح دانش و مهارتهای دانشآموزان، بسیار مؤثر است، تصریح کرد: گاهی اوقات، فعالیتها را صرفاً در قالب آمار و گزارشهای کلی ارائه میدهیم، در حالی که آنچه آینده کشور را میسازد، خروجیهای عملی و کاربردی است که در میدان عمل و در زندگی دانشآموزان محقق میشود.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نظارت و ارزیابی ما باید بر مبنای شاخصهای کیفیتمحور و اثربخش باشد، گفت: برگزاری همایش بزرگداشت شوراهای برتر آموزش و پرورش در اواخر دی ماه به عنوان یکی از کارهای بزرگ این سازمان باید با کیفیت مطلوب و مطابق با اهداف پیش بینی شده برگزار شود و هدف این است تا استانهایی که در زمینه شوراهای آموزش و پرورش فعالیتهای پویا، منظم، خلاقانه و عملیاتی داشتهاند مورد تجلیل قرار گیرند.
محمود زاده با تاکید بر اینکه این همایش فرصتی است برای الگوسازی و اشاعه تجربیات موفق و کاربردی سایر شوراهای موفق سراسر کشور با یکدیگر و انتظار میرود خلاقیتها و برنامههای استانهای برتر، به عنوان الگوهایی در سایر مناطق کشور قابل تعمیم و اجرا باشد، اظهار کرد: تقویت این چرخه انتقال تجربه و یادگیری جمعی، نقش شوراها را در تحقق اهداف آموزش و پرورش عمق میبخشد و نشاط و کارآمدی بیشتری را به بدنه آموزش و پرورش کشور تزریق میکند.
نظر شما