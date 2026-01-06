معاون استاندار سمنان: «آموزش» کلید اصلی مبارزه با مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در محل استانداری خواستار تقویت تشکیلهای مردمی و مشارکت اجتماعی پیرامون کاهش اعتیاد در جامعه شد و ابراز داشت: در قدم نخست میبایست بانک اطلاعاتی از سمنها و تشکلهای فعال ایجاد شود.
وی با تاکید بر اینکه اثر گذاری اقدامات پیشگیرانه حوزه اعتیاد و مواد مخدر نیازمند برنامه ریزی جامع است، افزود: به این منظور همراهی دستگاهها و حمایت مادی و معنوی آنها از تشکلها باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استاندار سمنان نقش آموزش افراد تحت تأثیر مواد مخدر را نقش مهم در پیشگیری ورود آنها به چرخه مصرف دانست و ابراز داشت: در این راستا برگزاری کارگاهها و کلاسهای پیشگیری امری ضروری است.
آقا براری تصریح کرد: کلید موفقیت کنترل مواد مخدر و کاهش آسیبهای اجتماعی در استفاده از ظرفیت خانوادهها، آموزش جوانان و مشارکت سمنها در برنامههای منطقهای و ملی است.
وی با اشاره به اینکه سمنها میتوانند در بازگشت معتادان پاک شده و توانمند شدن آنها نقش داشته باشند، افزود: در این راه میتوان از تجربه سایر استانها و مراکز فنی و حرفهای بهره برد.
