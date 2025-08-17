به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری غروب یکشنبه در دومین جلسه کمیته توسعه مشارکتهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به میزبانی استانداری سمنان بابیان اینکه جوانان و نوجوانان بیش از سایر اقشار جامعه در معرض تهدید اعتیاد قرار دارند، ابراز داشت: این مهم میطلبد تا آگاهی بخشی توسط تشکلها و خانوادهها انجام شود.
وی با بیان اینکه قاچاقیان و سوداگران مرگ تنها به فکر تأمین منافع اقتصادی خود هستند، افزود: برای قطع این ریشهها مقابله با عرضه و کاهش تقاضا در دستور کار باید قرار گیرد.
معاون سیاسی استاندار سمنان بابیان اینکه یکی از اقدامات مقابلهای مهارت آموزی شغلی است، ابراز داشت: بیکاری یکی از دلایل روی آوردن به اعتیاد است لذا باید برای توانمند شدن خانوادهها دارای برنامه بود.
آقابراری با بیان اینکه سمنها میتوانند برنامههای عملیاتی برای تقویت مهارت آموزی ارائه دهند، تصریح کرد: در نهایت این راهبردهای کاربردی به کمیتهها برای فاز اجرایی منتقل شوند.
وی با تاکید بر اینکه تشکلهای مردم نهاد میتوانند مسیر مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر را هموار تر سازند، افزود: با توانمند سازی و بهرهگیری از ظرفیت تشکلها میتواند فرایند مبارزه با آسیبهای اجتماعی را تسهیل کرد.
