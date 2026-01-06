دریافت 8 MB کد خبر 6715801 https://mehrnews.com/x3b66b ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷ کد خبر 6715801 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷ التماس رژیم صهیونیستی برای آتشبس در روزهای آخر جنگ ۱۲روزه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در چند روز آخر جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برای آتش بس التماس میکرد. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف خطاب به وزیر اقتصاد؛ اشتغال استانها را جدی دنبال کنید رژیم صهیونیستی در چند روز آخر جنگ ۱۲ روزه برای آتش بس التماس می کرد ماجرای خرید تجهیزات سیگنالینگ مترو بر اساس یک بند حسابرسی برچسبها قالیباف مجلس شورای اسلامی رژیم صهیونیستی رئیس مجلس شورای اسلامی
