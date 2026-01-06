دریافت 8 MB
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۷

التماس رژیم صهیونیستی برای آتش‌بس در روزهای آخر جنگ ۱۲روزه

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در چند روز آخر جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی برای آتش بس التماس می‌کرد.

    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۶
      7 1
      پاسخ
      باشه تو راست میگی

