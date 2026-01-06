رژیم صهیونیستی در چند روز آخر جنگ ۱۲ روزه برای آتش بس التماس می کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی جامعه کارگری و تولیدی ضمن سخنانی درباره مفهوم شهادت و مجاهدت، گفت: شهادت نه یک اتفاق تصادفی، بلکه برآمده از حرکتی عاقلانه، مسئولانه و آگاهانه است. این مسیر، انتخابی آگاهانه میان راحتیِ گذرا و مجاهدتِ سخت در راه آرمان‌های بلند انسانی و الهی است.

قالیباف با اشاره به رتبه‌های شهادت، توضیح داد: شهید پیش از نیل به مقام شهادت، در مرتبه «جهادِ تصمیم» پیروز گشته و با اراده‌ای پولادین، زندگی عافیت‌طلبانه را به نفع مسیر حق و مبارزه با ظلم رها کرده است. همان‌گونه که شهید سلیمانی تأکید داشت، انسان پیش از شهادت باید در زیست مادی خود «شهید» باشد.

رئیس مجلس در ادامه ضمن یادآوری یاد و خدمت سردار حاج قاسم سلیمانی، اظهار داشت: حاج قاسم به ما آموخت که حضور در میدان، صرفاً به معنای سلاح به دست گرفتن در عرصه نظامی نیست؛ بلکه مجاهدت امروز، استمرار همان روحیه دفاع مقدس و جبهه مقاومت در تمامی حوزه‌های آگاهی‌بخشی و ایستادگی در برابر دشمنان است.

وی در بخش دیگری از سخنانش به جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: در چند روز آخر جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی برای آتش‌بس التماس می‌کرد. این واقعیت نشان‌دهنده قدرت و مقاومت ملت ایران در برابر تجاوزگران است.

قالیباف تأکید کرد: امروز همه ما شاهد هستیم که دشمنان چگونه حرکت می‌کنند، اما ما باید روش، راه و شیوه‌ای را که در دفاع مقدس و جبهه مقاومت طی کردیم، حفظ کنیم. ما یک روز مظلومیت در جنگ با رژیم بعثی عراق را دیدیم، اما این تجربه‌ها به ما درس داد که ایستادگی و مقاومت، تنها راه دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

رئیس مجلس بر لزوم توجه به حوزه‌های غیرنظامی مجاهدت تأکید کرد و گفت: حاج قاسم سلیمانی مفهوم مجاهدت غیرنظامی را بازتعریف کرد و نشان داد که مقاومت در تمام زمینه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی ادامه دارد. این روحیه باید در تمام بخش‌های جامعه، به‌ویژه در میان کارگران و تولیدکنندگان، زنده نگه داشته شود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در گردهمایی با جامعه کارگری و تولیدی، به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم پرداخت و گفت: ما در نظر داریم که هر فرد به میزان نیازش از حمایت‌ها برخوردار شود؛ یعنی کسانی که بیشتر نیاز دارند، کمک بیشتری دریافت کنند و کسانی که کمتر نیاز دارند، حمایت کمتری ببینند. این موضوع باید به صورت شفاف و روشن اجرا شود.

قالیباف با اشاره به افزایش حقوق کارگران و کارمندان، افزود: به همان نسبتی که حقوق کارگران و کارمندان در طول سال افزایش پیدا کرده است، سایر اقلام نیز افزایش خواهند یافت. هدف اصلی ما حفظ قدرت خرید مردم در خرید کالاهای اساسی است.

وی درباره حوزه سلامت نیز توضیح داد: در حوزه سلامت، فعلاً به همان روش سابق پرداخت‌ها انجام می‌شود و تغییری در ارزش پرداخت‌ها ایجاد نشده است. البته این حوزه نیز نیازمند روش‌های صحیح است. همان مفسده‌ای که در ابتدای زنجیره وارد کردن نهاده‌ها وجود داشت، در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز مشاهده می‌شود.

رئیس مجلس ادامه داد: در مورد حقوق کارگران و کارمندان، خوشحالم که در ماه‌های پیش شروع به تعیین تکلیف کردیم. مجلس نیز که مسئول این کار بود، وظیفه خود را انجام داد. ما در مجلس با دولت توافق کردیم که نسبت به تورم، افزایش حقوق بیشتر از پیشنهاد اولیه دولت باشد. این موضوع در کمیسیون تلفیق مطرح شد و به صحن علنی آمد و تصویب نهایی را پیدا کرد.

قالیباف تأکید ویژه‌ای بر کنترل نوسانات ارزی داشت و گفت: نکته مهم این است که ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم و من مطمئنم که رئیس‌جمهور محترم نیز اراده مشترکی در این زمینه دارند. حتماً در بحث دلار و قیمت آن باید تلاش کنیم و تلاش خواهیم کرد. ما در این مسیر خواهیم ایستاد و دامنه تغییرات دلار باید در محدوده‌ای کنترل‌شده قرار گیرد.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: ملت عزیز ما و کارگران گرامی بدانند که ما در مجلس و دولت در کنار هم هستیم تا بتوانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم و قدرت خرید مردم را حفظ نماییم.