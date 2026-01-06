ماجرای خرید تجهیزات سیگنالینگ مترو بر اساس یک بند حسابرسی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آخوندی در سیصد و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه امیدواریم همه به این نتیجه برسیم که در ماه های پایانی تقوا داشته باشیم، اظهار کرد: نکته این است که یک سؤال بر اساس یک بند حسابرسی توسط سه نفر از اعضای شورا مطرح شد. چهار سال در این دوره حسابرسی خواندیم و دقایق زیادی به آن پرداختیم و با اینکه مربوط به دوره قبل بود به این دوره منتسب شد.

وی افزود: بنده در یک ماه قبل سه بار در جلسه از آقای قالیباف به عنوان مدیر جهادی صحبت کردم. ما به ایشان رأی دادیم و در ستاد ایشان کار کردیم. بنده نماینده مردم هستم. اینکه در مورد یک شرکت بر اساس بند حسابرسی سوال بپرسیم ضدیت با آقای قالبیاف است؟ ایشان ذخیره انقلاب هستند. بنده یک سوال پرسیدم. خیلی درد دارد؟ یک سوزن به خودمان بزنیم و یک جوالدوز به دیگران.

آخوندی در واکنش به سخنان یکی از اعضای شورا مبنی بر خرید این تجهیزات برای خط سه مترو با بیان اینکه در زمان آقای احمدی نژاد خط سه احداث نشده بود، خاطرنشان کرد: سال ۸۸ قرارداد تجهیزات سیگنالینگ منعقد شده و در سال ۹۱ خریداری شده و ۴۲۲ میلیون یوآن معادل ۵۶ میلیون یورو حدود یک و نیم برابر قیمت واقعی خریداری شده و بر اساس طول خط و تعداد ایستگاه ها و قطارها قابلیت استفاده در خط سه را نداشته است. همین تجهیزات را امروز می توان با ۳۰ میلیون یورو خرید و می توان در خصوص آن مناظره کرد. هیچ شهری این تجهیزات را از ما نخرید.

وی ادامه داد: این موضوع هفت سال در گزارشات حسابرسی لحاظ شده بود. از بنده نام برده شد و باید در مورد آن صحبت کنیم. سوال بنده و آقای علوی و آقای آقامیری مشخص بود. در مورد ۱۳ میلیارد تومان بارها صحبت شد اما درباره ۷۷۴ میلیارد تومان سالها قبل، نباید صحبت شود؟ از بند حسابرسی یک سوال پرسیدیم و نباید باعث ناراحتی شود. ما با هدف حل مشکل موضوع را مطرح کردیم.

آخوندی با بیان اینکه ما در این چهار سال بسیاری از مسائل را مطرح نکردیم، یادآور شد: باز هم تأکید می کنیم که در موارد اعلام شده باید تقوا را رعایت کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: در سالهای قبل هم هر سال در مورد تجهیزات سیگنالینگ مباحثی مطرح شد و قرار بر این شد که این موضوع را بررسی کنیم. بنده از کسانی که این موضوع را دستاویز انتقاد از هم قرار می دهند، گلایه دارم. همه دوره ها دوره خودمان بوده است. بنابراین باید روند را اصلاح کنیم و نباید به آن دامن بزنیم و به هم بتازیم. این به هم تاختن ها جز اینکه ایران را تبدیل به سوریه کند، چیزی ندارد.

مهدی چمران افزود: باید ببینیم که چگونه است که عده ای به اعتکاف می روند و دانشمندانی ماهواره به فضا پرتاب می کنند اما عده ای دیگر فریب می خورند و به شکل دیگری عمل می کنند.