از شبکه‌های اجتماعی تا اغتشاش خیابانی؛روایت سوءاستفاده از یک دختر

شهریار- یک دختر تحت تأثیر القائات رسانه‌ای وارد کانالی تلگرامی شد و توسط عناصر معاند برای شرکت در تجمعات غیرقانونی و اغتشاش آموزش دید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فضاسازی گسترده جریان‌های معاند در شبکه‌های اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد یک دختر تحت تأثیر القائات رسانه‌ای، وارد یکی از کانال‌های تلگرامی شده و از سوی عناصر وابسته به جریان‌های معاند شناسایی و جذب شده است.

بر اساس این گزارش، فرد هدایت‌کننده با ایجاد ارتباطی دوستانه و سوءاستفاده از شرایط سنی و هیجانات نوجوانانه، تلاش کرده این نوجوان را برای حضور در تجمعات غیرقانونی و نقش‌آفرینی در اغتشاشات، از جمله تحریک به حمله به مأموران و تخریب اموال عمومی، آموزش و جهت‌دهی کند.

این نوجوان نیز متأثر از آموزش‌ها، اقدام به تشکیل گروهی از همسالان خود کرده و با انتشار فراخوان‌هایی، در شکل‌گیری تجمعات و ناآرامی‌ها در برخی مناطق از جمله شهریار و بخش‌هایی از شرق تهران نقش داشته و تصاویر اقدامات انجام‌شده را برای عنصر هدایت‌کننده ارسال کرده است.

کارشناسان بر این باورند که فضای مجازی به یکی از بسترهای اصلی فریب و سوءاستفاده از احساسات نوجوانان تبدیل شده و در این میان، نظارت آگاهانه خانواده‌ها، گفت‌وگوی مستمر با فرزندان و توجه جدی به فعالیت آنان در شبکه‌های اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری از گرفتار شدن نوجوانان در دام معاندین و آسیب‌های جبران‌ناپذیر دارد.

