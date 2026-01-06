به گزارش خبرگزاری مهر، در پی فضاسازی گسترده جریان‌های معاند در شبکه‌های اجتماعی، بررسی‌ها نشان می‌دهد یک دختر تحت تأثیر القائات رسانه‌ای، وارد یکی از کانال‌های تلگرامی شده و از سوی عناصر وابسته به جریان‌های معاند شناسایی و جذب شده است.

بر اساس این گزارش، فرد هدایت‌کننده با ایجاد ارتباطی دوستانه و سوءاستفاده از شرایط سنی و هیجانات نوجوانانه، تلاش کرده این نوجوان را برای حضور در تجمعات غیرقانونی و نقش‌آفرینی در اغتشاشات، از جمله تحریک به حمله به مأموران و تخریب اموال عمومی، آموزش و جهت‌دهی کند.

این نوجوان نیز متأثر از آموزش‌ها، اقدام به تشکیل گروهی از همسالان خود کرده و با انتشار فراخوان‌هایی، در شکل‌گیری تجمعات و ناآرامی‌ها در برخی مناطق از جمله شهریار و بخش‌هایی از شرق تهران نقش داشته و تصاویر اقدامات انجام‌شده را برای عنصر هدایت‌کننده ارسال کرده است.

کارشناسان بر این باورند که فضای مجازی به یکی از بسترهای اصلی فریب و سوءاستفاده از احساسات نوجوانان تبدیل شده و در این میان، نظارت آگاهانه خانواده‌ها، گفت‌وگوی مستمر با فرزندان و توجه جدی به فعالیت آنان در شبکه‌های اجتماعی، نقش مؤثری در پیشگیری از گرفتار شدن نوجوانان در دام معاندین و آسیب‌های جبران‌ناپذیر دارد.