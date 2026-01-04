  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

سردار رادان: دستگیری هدفمند لیدرهای تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است

سردار رادان: دستگیری هدفمند لیدرهای تحریک‌کننده اعتراضات آغاز شده است

فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد که از دو شب گذشته دستگیری هدفمند لیدرهایی که در فضای مجازی و تجمعات خیابانی اقدام به تحریک مردم می‌کردند، آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، با اشاره به روند شکل‌گیری اعتراضات اخیر اظهار کرد: در ابتدا موضوع مطرح‌شده، یک اعتراض اقتصادی از سوی بازاریان بود که نسبت به نوسانات اقتصادی مطالبات و اعتراضات به‌حقی داشتند، اما متأسفانه از روز بعد این اعتراض‌ها از مسیر اصلی خود خارج شد و به تجمعات و اعتراضات خیابانی تبدیل شد.

وی افزود: در ادامه، برخی افراد و جریان‌ها با سوءاستفاده از فضای ایجادشده، تلاش کردند با تحریک مردم و هدایت اعتراضات، ناامنی ایجاد کنند.

سردار رادان در برنامه اخبار نیمروزی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با عوامل سازمان‌دهنده ناآرامی‌ها گفت: از دو شب گذشته، دستگیری‌های هدفمند لیدرهایی که چه در فضای مجازی و چه در صحنه تجمعات اقدام به تحریک مردم می‌کردند، در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: تعدادی از این افراد شناسایی و دستگیر شده‌اند که برخی از آن‌ها در اعترافات خود اعلام کرده‌اند در قبال اقداماتشان از خارج از کشور دلار دریافت کرده‌اند.

کد خبر 6712155

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 30
      پاسخ
      خدا قوت سردار توهین کنندگان به اقوام ترک و مسلمان را به سزای اعمالشان برسانید
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      5 27
      پاسخ
      باید دلار گرفته های اغتشاشگر را گردنشان را بزنن . فوه قضائیه قدرتمند عمل کند . اینها با دلار مملکت را نابود می کنند.
    • AE ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      4 19
      پاسخ
      باید نه تنها گردن این خود فروخته ها بلکه همون معاند و پهلوی رو زد که مهره ی اصلی حامی ایجاد این جنبش ها برای ایجاد اغتشاشات در کشور هستند دیگه این ماجرا که از زبان خودشون در اینترنشنال هم که در ۱۳ دی مطرح شده که پشت این ماجرا حمایت از جنبش ها چه کسی هست خودشون و پهلوی اما با کمک رژیم صهیونیستی شخص نتانیاهو
    • Ali GB ۱۷:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      خیلی عالی خسته نباشید ولی کنار اینها اختلاسگران مالی را هم دستگیر کنید بطور هوشمندانه
    • IR ۱۷:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      سردار مراقب باشید در تله دشمن نیفتید . از گذشته باید درس گرفت .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها