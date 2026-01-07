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۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

گازگرفتگی مرگبار در شاهرود؛ یک کشته بر اثر استنشاق مونوکسید کربن

گازگرفتگی مرگبار در شاهرود؛ یک کشته بر اثر استنشاق مونوکسید کربن

شاهرود- رئیس سازمان آتشنشانی شاهرود از وقوع یک حادثه گازگرفتگی با مونوکسید کربن در یکی از محلات این شهر خبر داد و اعلام کرد: متأسفانه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد.

علیرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بروز مسمومیت با گاز منوکسید کربن در شاهرود خبر داد و گفت: در پی تماس با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی برای این حادثه بلافاصله نیروها به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه یک شهروند شاهرودی در اثر گازگرفتگی جان باخت، افزود: اقدامات لازم برای ایمن سازی محیط انجام گرفت.

رئیس سازمان آتش نشانی شاهرود با ابراز همدردی نسبت به بروز این حادثه، تاکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم برای پیشگیری از ثبت این وقایع تلخ و غیر قابل جبران نکات ایمنی را منظور کنند.

کد مطلب 6716781

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