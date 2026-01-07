  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

جشنواره شعر و داستان دفاع مقدس در مازندران پایان یافت

ساری- پانزدهمین جشنواره شعر دفاع مقدس «اشک انار» و داستان کوتاه «یوسف» با تقدیر از برگزیدگان در ساری پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه پانزدهمین جشنواره شعر و داستان کوتاه دفاع مقدس شامگاه چهارشنبه در مجتمع فرهنگی ورزشی برق منطقه‌ای استان مازندران برگزار شد.

سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران، در این مراسم با گرامی‌داشت یاد شهدای عملیات کربلای پنج، شهید حاج «قاسم سلیمانی» و روز جهانی مقاومت، دفاع مقدس را بخشی ارزشمند و ماندگار از تاریخ انقلاب اسلامی دانست و بر ضرورت انتقال این ارزش‌ها به نسل‌های آینده از طریق زبان هنر تأکید کرد.

وی با اشاره به تقدیم ۶۹۷ شهید مازندرانی در عملیات کربلای پنج، شعر و داستان را بهترین ابزار برای بیان مفاهیم دفاع مقدس معرفی کرد و افزود: «استان مازندران با بیش از هزار شاعر و نویسنده فعال در حوزه دفاع مقدس، از ظرفیت فرهنگی و معنوی غنی برخوردار است.»

در این دوره از جشنواره، ۶۶۰ اثر شعر از ۱۶۶ شاعر و ۱۶۰ داستان کوتاه از ۱۰۰ نویسنده به دبیرخانه ارسال شد و در مراسم اختتامیه از چهار کتاب برگزیده رونمایی شد. سرهنگ سلامی همچنین بر توجه ویژه جشنواره به حوزه کودک، اشعار محلی، جنگ نرم، تهاجم فرهنگی و موضوعات عفاف و حجاب تأکید کرد.

