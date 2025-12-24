سرهنگ سلامی: ۸۲۰ شعر و داستان به جشنواره اشک انار و یوسف ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدحسن سلامی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت رویدادهای فرهنگی و ادبی حوزه دفاع مقدس اظهار کرد: جشنوارههای شعر دفاع مقدس و مقاومت «اشک انار» و داستان کوتاه «یوسف» از مهمترین رویدادهای فرهنگی استان هستند که با محوریت ترویج ارزشهای دفاع مقدس، مقاومت و مفاهیم اسلامی برگزار میشوند.
وی افزود: پانزدهمین دوره این دو جشنواره چهارشنبه ۱۷ دیماه در مرکز استان مازندران برگزار خواهد شد و در این مراسم از ۳۵ برگزیده جشنوارههای شعر و داستان کوتاه و همچنین چهار داور تجلیل میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه دبیر علمی دو جشنواره «ذبیحالله ذبیحی سوادکوهی» و دبیر اجرایی «سیدمحمد صادقی سنگدهی» هستند، تصریح کرد: از تیرماه تا ۱۵ آبانماه، در مجموع ۶۶۰ اثر شعری از ۱۶۶ شاعر مازندرانی و ۱۶۰ اثر داستانی از ۱۰۰ نویسنده مازندرانی به دبیرخانه جشنوارهها ارسال شده است.
سرهنگ سلامی ادامه داد: همزمان با آئین اختتامیه، چهار کتاب تولیدشده از آثار جشنوارهها رونمایی خواهد شد که شامل «اشک انار ۱۵» (اشعار بزرگسالان)، «سرباز کوچک ۸» (اشعار کودکان مهد و ابتدایی)، «چلچلا ۵» (اشعار محلی تبری) و مجموعه داستان کوتاه «یوسف ۱۵» است.
وی با اشاره به موضوعات جشنوارهها گفت: آثار ارسالشده با محورهایی همچون شهدا و ایثارگران دفاع مقدس، امنیت، دستاوردهای هستهای و علمی، مدافعان حرم، مقاومت ملل، بیداری اسلامی، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی، عفاف و حجاب، نقش زن در انقلاب اسلامی، ارزشهای اسلامی، پرچم، مضامین عاشورایی در دفاع مقدس، ولایتمداری، جهاد تبیین و جنگ ۱۲ روزه رژیم تروریستی صهیونیستی علیه وطن تولید شدهاند.
