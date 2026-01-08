بازگشت آلودگی به شهرهای استان سمنان؛ شهرهای صنعتی در وضعیت قرمز!

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه سنجش آلایندهها و پایش کیفیت هوای حفاظت محیط زیست همزمان با صبح پنجشنبه هجدهم دیماه، خبر از آلودگی نسبتاً شدید هوای استان سمنان به خصوص نیمه غربی و مناطق صنعتی میدهد.
طبق اعلام سامانه سنجش کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست امروز دو شهر گرمسار و ایوانکی در مناطق غربی و صنعتی استان سمنان در وضعیت قرمز و هوای ناسالم قرار دارند
در این دو شهر به سالمندان، بانوان باردار، گروههای حساس، بیماران مزمن و تنفسی و … هشدار داده شده که از منزل خارج نشوند همچنین مردم عادی نیز نسبت به استفاده از ماسک اقدام نمایند.
شاخص آلودگی هوا در ایوانکی به ۱۵۶ رسیده و وضعیت گرمسار هم مشابه است سمنان با شاخص ۷۴ در وضعیت نارنجی یا قابل قبول و نه سالم و دامغان هم با شاخص ۱۱۱ در وضعیت نارنجی قرار دارد شاخصهای آلایندهها در استان سمنان در حالی بر روی این اعداد است که هوای سالم به شاخصی زیر ۵۰ میگویند.
استفاده از مازوت، عدم بهره گیری از فیلترهای استاندارد پالایش هوا از سوی صنایع و کارخانهها عدم نظارت درست بر آلودگی هوا و … در زمره دلایل بروز وضعیت کنونی در استان سمنان است. وضعیتی که مستقیماً بر سلامت شهروندان تأثیرگذار است.
نظر شما