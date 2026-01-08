هوای گرم و آلوده اراک؛ پیش بینی بارش برف و باران از شنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، روند تدریجی افزایش دمای هوا در استان مرکزی همچنان ادامه دارد و به گفته کارشناسان هواشناسی، این شرایط همراه با پایداری جو و وارونگی دما، موجب افزایش غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان شده است.
بر اساس اعلام ادارهکل هواشناسی استان مرکزی، هشدار زرد تا امروز پنجشنبه معتبر است و در این راستا کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی تشکیل جلسه داده و مصوباتی برای کاهش آلایندگی در شهرهای اراک و ساوه به تصویب رسانده است.
مطابق این مصوبات، نیروگاه شازند موظف به استفاده حداکثری از سوخت گاز و مازوت کمسولفور شده و شرکت ایرالکو نیز باید تمهیدات لازم برای کنترل آلایندگی را اتخاذ کند؟ همچنین کنترل فعالیت کورههای آجرپزی، جلوگیری از فلرسوزی پالایشگاه و پتروشیمی شازند، برخورد با خودروهای دودزا و توقف کارگاههای عمرانی آلاینده از جمله اقدامات پیشبینی شده است.
کارشناسان بهداشتی نیز از شهروندان به ویژه گروههای حساس شامل بیماران قلبی و ریوی، مادران باردار و سالمندان خواستهاند تا حد امکان از تردد غیرضرور در فضای باز خودداری کرده و با استفاده از ماسک، مصرف مایعات و میوه و سبزیجات، اثرات سو آلودگی هوا را کاهش دهند.
بر اساس پیشبینیها، هوای گرم و آلوده اراک ادامه دارد اما از از اواخر وقت جمعه با ورود سامانه بارشی از غرب کشور، بارش برف و باران در برخی نقاط استان مرکزی آغاز خواهد شد و انتظار میرود کیفیت هوا بهبود یابد.
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