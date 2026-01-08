رحیمی: روغن خوراکی از امشب به وفور عرضه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در برنامه گفتگوی ویژه خبری در خصوص وضعیت امروز بازار اظهار کرد: با توجه به اجرای طرح کالابرگ یک هفته‌ای هست که جلساتی داشتیم و امروز از نزدیک بازار را ملاحظه کردم و از ۱۷ دی ماه اولین گروه دریافت کننده کالابرگ یعنی گروه دهک یک و دو و سه مجاز به خرید بودند و به چند فروشگاهی در خیابان کارگر جنوبی تهران رفتم که اتفاقاً مراجعه خیلی کم بود و کالا به وفور موجود بود. یک مقدار در خصوص روغن و برنج وارداتی موجودی کم است که قول می‌دهم از یکی دو روزه آینده به وفور در فروشگاه‌ها موجود شود.

وی افزود: دلیل اینکه روغن در فروشگاه‌ها کم بود این است که بعد از تقدیم لایحه رکودی در بازار اجرا شد که کالا در بازار عرضه نشد. دولت بحمدالله این تصمیم را گرفت و کالابرگ را اجرایی کرد و یک وقفه‌ای ایجاد شد که بعد از رفع ایرادات از ۱۷ دی ماه شروع شد. همین امروز مصوب شد که وقتی کمبود کالایی از قبیل روغن هست، تا به تولید مجدد کارخانجات با نرخ جدید برسد، سازمان بازرگانی دولتی ایران روغن‌های زیادی را از قبل موجودی داشت که از امشب همه این موجودی در فروشگاه‌ها توزیع می‌شود.