به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه روابط عمومی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان شرقی، امتحانات پایان ترم دروس تئوری به صورت مجازی و با یک هفته تعویق برگزار میشود.
امتحانات عملی دروس آزمایشگاهی و تربیت بدنی نیز بعد از امتحانات دروس تئوری برگزار میشود. تاریخ برگزاری امتحانات عملی با نظر مدیر گروه و استاد مربوطه اطلاع رسانی خواهد شد.
جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نظارت مدیر گروه و نماینده تحصیلات تکمیلی میتواند به صورت مجازی یا حضوری برگزار شود. تاریخ دفاع از پایانامهها تا ۲۷ اسفند سال جاری تمدید شد و دانشجویانی که جلسات دفاع از رساله یا پایان نامه آنها مشخص شده ک به هر دلیلی نتوانند در تاریخ مشخص شده دفاع کنند میتوانند در خارج از تاریخ مصوب دفاع کنند، زمان دفاع ایشان بر اساس تاریخ مصوب (ژیرو) اعمال خواهد شد.
همچنین روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی استان اعلام کرد: تمام امتحانات و کلاسهای این دانشگاه تا ۲۶ دی ماه کنسل شده است و اطلاعیه جدید برای ۲۷ دی ماه به بعد مبنی بر چگونگی برگزاری امتحانات صادر خواهد شد.
همچنین نحوه برگزاری امتحانات پایانترم دانشگاه تبریز (حضوری یا غیر حضوری) در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه شنبه ۲۰ دی ماه بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
به گفتهی روابط عمومی دانشگاه صنعتی تبریز درباره نحوه برگزاری امتحانات در روز شنبه ۲۰ دی ماه تصمیم گیری میشود.
بنابر اعلام معاونت آموزشی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، آزمونهای پایانی نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به صورت مجازی و حضوری برگزار خواهند شد. برنامه جدید و اطلاعات دقیق آزمونهای مجازی و نیز آزمونهای حضوری و تحویل پروژههای عملی، تا اواسط هفته آتی در کانالهای اطلاع رسانی دانشگاه اعلام خواهد شد.
کلیه امتحانات پایان ترم هفته جاری دانشگاه پیام نور استان در بازه زمانی ۲۰ تا ۲۴ دی ماه لغو گردید و زمان برگزاری امتحانات لغو شده طی روزهای آتی اطلاعرسانی خواهد شد.
در مورد برگزاری امتحانات دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز، کلاسهای باقی مانده نظری و نیمسال جاری در تمام دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت غیرحضوری بوده و کلاسهای عملی و بالینی اعم از کارآموزشی و کارورزی رشتههای مختلف طبق روال عادی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
آزمونهای دانشگاه نیز طبق برنامه اعلام شده حضوری خواهد بود.
