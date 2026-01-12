زمان امتحانات دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آزمون‌های پایانی نیم‌سال اول تحصیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۴ آغاز می‌شود و برنامه اصلاح شده آزمون‌ها از طریق پرتال آموزشی بهستان و همچنین دانشکده‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.



بر اساس این اطلاعیه؛ در صورت عدم امکان برگزاری جلسات دفاع در زمان مقرر، همکاری لازم از سوی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور برگزاری این جلسات در زمان دیگر صورت خواهد گرفت.