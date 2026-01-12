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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

زمان امتحانات دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

زمان امتحانات دانشگاه امیرکبیر اعلام شد

دانشگاه امیرکبیر در اطلاعیه‌ای زمان برگزاری امتحانات این دانشگاه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که آزمون‌های پایانی نیم‌سال اول تحصیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ این دانشگاه از تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۴ آغاز می‌شود و برنامه اصلاح شده آزمون‌ها از طریق پرتال آموزشی بهستان و همچنین دانشکده‌ها اطلاع رسانی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه؛ در صورت عدم امکان برگزاری جلسات دفاع در زمان مقرر، همکاری لازم از سوی مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به منظور برگزاری این جلسات در زمان دیگر صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6719786

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    نظرات

    • علی ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      1 0
      پاسخ
      با این تغییراتی که در برنامه ها داده شده، امکان تعویق کنکور دکتری وجود داره؟

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