غلامی: شناخت بازی دشمن، شرط حفظ وحدت و تحقق مطالبات مردم است

رمضان غلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه، در گفت‌وگویی با خبرنگار مهر بر ضرورت حفظ وحدت و یکپارچگی ملی و پرهیز از افتادن در دام طراحی‌های دشمنان انقلاب اسلامی تأکید کرد و گفت: امروز کشور ما در شرایطی قرار دارد که دشمن با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای و عملیات روانی، سعی دارد شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را تعمیق کند. در چنین فضایی، انسجام داخلی و همدلی میان اقشار مختلف جامعه مهم‌ترین سرمایه ملی است.

وی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره لزوم شناخت نقشه دشمن افزود: رهبر انقلاب بارها هشدار داده‌اند که نباید به بازی طراحی‌شده دشمن وارد شویم. دشمن تلاش می‌کند از مشکلات اقتصادی و برخی ضعف‌ها در حوزه معیشت سوءاستفاده کند تا مردم را در برابر نظام قرار دهد. آگاهی و هوشیاری در برابر این نقشه، یک وظیفه ملی است.

غلامی در ادامه با تأکید بر اینکه توجه به مطالبات به‌حق اقتصادی و معیشتی مردم، بخش جدانشدنی از مدیریت کشور است، اظهار داشت: رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید در صدر برنامه‌های دولت و مجلس قرار گیرد. این مطالبات نه‌تنها مشروع و منطقی‌اند، بلکه بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز نارضایتی و سوءاستفاده دشمن شود. راهکار درست، شنیدن صدای مردم در بستر قانون و همبستگی ملی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت تقویت اعتماد عمومی گفت: اعتماد مردم، پایه استحکام هر نظامی است. امروز باید با شفافیت، عدالت در تصمیم‌گیری‌ها، و کارآمدی در مدیریت، این اعتماد را بیش از پیش تقویت کنیم. نباید اجازه داد اختلافات جناحی و سیاسی، اصل وحدت ملی را مخدوش کند.

غلامی در پایان تأکید کرد: درک مشترک از تهدیدات، تمرکز بر حل مسائل واقعی کشور، و عمل به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب در زمینه حفظ وحدت و پرهیز از حاشیه‌سازی، می‌تواند کشور را از گردنه‌های دشوار عبور دهد. دشمن زمانی شکست می‌خورد که مردم و مسئولان، در کنار هم و با یک صدای واحد حرکت کنند.