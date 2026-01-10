۲۰ دی ۱۴۰۴، ۹:۱۳

مهاجرانی: قمار روی خاندان‌های شکست‌خورده تاریخی محکوم به ناکامی است

سخنگوی دولت گفت: هیچ نسخه وارداتی و هیچ حمایت خارجی، نمی‌تواند جایگزین مشروعیت مردمی و سرمایه اجتماعی شود و هر راهبردی که این اصل را نادیده بگیرد، محکوم به ناکامی است.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تحولات اخیر ونزوئلا و بی‌توجهی ترامپ در بکارگیری اپوزیسیون مخالف مادورو در اداره آن کشور و پیام آن برای جریان‌های خارج نشین معاند جمهوری اسلامی، اظهار کرد: تحولات اخیر در ونزوئلا بار دیگر این واقعیت را آشکار کرد که قدرت‌های خارجی، از جمله ایالات متحده، در قبال نیروهای سیاسی همسو یا مخالف دولت‌های مستقل، نه بر مبنای اصول، بلکه صرفاً بر اساس منافع مقطعی و محاسبات سیاسی خود تصمیم می‌گیرند. اظهارات رسمی مقامات آمریکایی درباره سناریوهای جانشینی در ونزوئلا و فاصله‌گذاری آشکار با برخی چهره‌های اپوزیسیون، نمونه روشنی از این رویکرد ابزاری است.

وی افزود: این تجربه، پیام روشنی برای جریان‌هایی دارد که تصور می‌کنند می‌توان با اتکا به حمایت بیرونی، فشار خارجی یا مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای، مسیر تحولات داخلی کشورها را تغییر داد یا آینده یک ملت را رقم زد. تاریخ معاصر منطقه و جهان نشان داده است که چنین جریاناتی، در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، نخستین قربانیان تغییر اولویت‌های قدرت‌های خارجی بوده‌اند.

مهاجرانی بیان کرد: برای نیروهایی که امروز بر روی بازگشت الگوها و خاندان‌های شکست‌خورده تاریخی قمار می‌کنند، این تحولات یادآور یک واقعیت بنیادین است که هیچ نسخه وارداتی و هیچ حمایت خارجی، نمی‌تواند جایگزین مشروعیت مردمی و سرمایه اجتماعی شود و هر راهبردی که این اصل را نادیده بگیرد، محکوم به ناکامی است.

رامین عبداله شاهی

    • ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      حساب کردن روی خاندان شکست خورده پهلوی عین ارتجاع است
    • نرگس خمیری راستین ۱۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      به کوری چشم پهلوی ما همه در کنار هم ایران رو آباد و سالم نگه می‌داریم.
    • رحیم پور ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      قمار و بالا رفتن از دیوار دو تیغه بک قیچی هستند. آمریکا از انگلیس بدتر و هر دو از هم خبیث تر هستند.
    • سارا ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      آخه مگر میشه مردم استفراغ 47 سال قبلشان را دوباره بخورند؟ خاندان منحوس پهلوی را مردم استفراغ کردند
    • احمد ۲۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      چاهزاده یادش رفته پدرش برای مبارزه با مردم تانک به خیابانها آورد حالا هوس شاه شدن کرده

