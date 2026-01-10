احتمال وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی در ساعاتی از وقت امروز (شنبه) با افزایش پوشش ابر، احتمال وقوع بارش پراکنده باران و رعدوبرق، در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: سواحل استان نیز تا ظهر یکشنبه متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: از روز سه شنبه مجدداً با وزش بادهای نسبتاً شدید جنوبی، سواحل استان مواج خواهد بود، طی این مدت با افزایش پوشش ابر، وقوع بارش پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق در بخش‌هایی از استان، بویژه مناطق شمالی و مرکزی، مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان بوشهر قسمتی ابری همراه با وزش باد و غبار محلی، گاهی افزایش ابر و امروز با احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد جنوب غربی تا جنوب شرقی، به تدریج شمال غربی تا شمالی، با سرعت ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.