سواحل استان بوشهر تا پایان هفته متلاطم است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی از روز دوشنبه با نفوذ سامانه بارشی به استان و تداوم فعالیت آن تا پایان هفته، به تناوب با افزایش پوشش ابر، در برخی ساعات بارش باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر ادامه داد: در این مدت سواحل استان متلاطم خواهد بود.

وی گفت: ضمن اینکه در ساعاتی از وقت امروز و فردا در برخی از نقاط استان و روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق، دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی افزایش ابر و وزش باد، مه آلود و در برخی نقاط بویژه نواحی جنوبی و ارتفاعات، بارش پراکنده باران و رعدوبرق پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: جهت وزش باد شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۱۰ تا ۳۲ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی تا ۴۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی بیان کرد: ارتفاع موج دریا: ۶۰ تا ۱۲۰ و در سواحل جنوبی ۹۰ تا ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود.