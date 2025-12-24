بارش پراکنده و رعد و برق در استان بوشهر از فردا

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، از فردا (پنجشنبه) با ورود امواج بارشی روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران در فراساحل دور از انتظار نیست.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با عبور امواج بارشی از سطح استان، از روز جمعه تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظهای در برخی نقاط استان پیشبینی میشود.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعتهای آینده صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، فردا در فراساحل احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، در ابتدا جنوب غربی بهتدریج شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت. فردا در سواحل و فراساحل جنوبی گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی میشود.
وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر، فردا در سواحل و فراساحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
نظر شما