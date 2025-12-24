  1. استانها
بارش پراکنده و رعد و برق در استان بوشهر از فردا

بوشهر- کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی از فردا با ورود امواج بارشی روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران در فراساحل دور از انتظار نیست.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، از فردا (پنجشنبه) با ورود امواج بارشی روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران در فراساحل دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین با عبور امواج بارشی از سطح استان، از روز جمعه تا اوایل هفته آینده در برخی ساعات بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف تا کمی ابری گاهی افزایش ابر همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی، فردا در فراساحل احتمال بارش پراکنده باران و رعدوبرق خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، در ابتدا جنوب غربی به‌تدریج شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت. فردا در سواحل و فراساحل جنوبی گاهی تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر، فردا در سواحل و فراساحل جنوبی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

