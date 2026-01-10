به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان آرامون در این زمینه با اشاره به طرحهای نهضت ملی مسکن گفت: امسال برای تأمین و تکمیل زیرساختهای طرح نهضت ملی مسکن مقرر شده است تا همه دستگاهها در کنار هم نسبت به اجرای طرحهای زیربنایی و زیرساختی اقدام کنند.
پیمان آرامون افزود: از ابتدای امسال یکهزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل زیرساختهای آب، فاضلاب و برق اختصاص داده شده تا برای شبکهگذاری و همچنین انتقال این زیرساختها به کارگاههای راه و شهرسازی اقدامات لازم انجام شود.
آرامون، همچنین با اشاره طرحهای راهسازی اظهارکرد: ۱۸ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژههای راهسازی استان نیاز است.
وی افزود: علاوه بر اعتباراتی که بهصورت معمول از طرف وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامهریزی به استان تزریق میشود، مدلهای تأمین مالی دیگری نیز با تدبیر استانداری برای پروژههای استانی تعیین شده است.
آرامون تصریح کرد: تأمین اعتبار از محل مولدسازی و فروش اموال مازاد و همچنین استفاده از ظرفیتهای منطقه آزاد ماکو در حوزه سرزمینی خارج از این منطقه برای طرحهای عمرانی، جزو راهکارهای جدیدی است که به کار گرفته شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی، با اشاره به نتایج این روشهای جدید تأمین مالی، گفت: در سال مالی ۱۴۰۳ حدود پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای پروژههای راهسازی در استان از محل مولدسازی و فروش اموال مازاد تأمین شد که این اعتبار با حمایت دستگاه قضائی بهصورت مستقیم به پروژههای زیرساختی در دست اجرا تخصیص یافت.
وی اظهارکرد: پیش از این پروژههایی داشتیم که برای اجرای آنها، پیمانکاری حاضر به همکاری نبود، اما امسال با تأمین بهموقع اعتبار برای اجرای مراحل بعدی این طرحها، پنج پیمانکار اعلام آمادگی کردهاند.
