به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از پایداری جو و وارونگی دما در هفت کلان‌شهر از روز یکشنبه (۲۱ دی) تا روز سه‌شنبه (۲۳ دی) خبر داد.

بر پایه اطلاعیه این هشدار، روز یک‌شنبه (۲۱ دی) در تهران، کرج، اصفهان، اراک و ارومیه، روز دوشنبه (۲۲ دی) در تهران، کرج، اصفهان، اراک، تبریز، ارومیه و مشهد و روز سه‌شنبه (۲۳ دی) در تهران، کرج، اصفهان، اراک و مشهد غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا افزایش خواهد یافت.

افزایش شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت عدم مهار منابع آلاینده‌ها ثابت و متحرک، احتمال افزایش شاخص آلودگی به‌ویژه در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها دور از انتظار نیست.

سازمان هواشناسی در این شرایط اجرای استانداردهای سختگیرانه آلایندگی برای صنایع، مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان را توصیه کرده است.