۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۷

رحمانی: حذف ارز ترجیحی فرصتی طلایی برای فعالان حوزه تولید است

ارومیه- استاندار آذربایجان غربی گفت: حذف ارز ترجیحی فرصتی طلایی برای فعالان حوزه تولید است، با این اقدام واحدهای تولیدی توجیه بیشتری برای صادرات خواهند داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در نشست گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی فرصتی طلایی برای فعالان حوزه تولید است، افزود: با این اقدام واحدهای تولیدی توجیه بیشتری برای صادرات پیدا کرده و می‌توانند در شرایط رقابتی با دنیا وارد بازار جهانی شوند.

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از واردکنندگان به مصرف‌کنندگان، گفت: این حرکت اقتصادی دولت رونق تولید، اشتغال، صادرات و ارز آوری برای کشور را در پی دارد.

وی افزود: ظرفیت بالای صنایع در این استان، امکان ورود به بازارهای تجاری و فروش محصولات را فراهم می‌سازد.

استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این طرح هرچند به صورت موقت سبب وارد شدن شوک به بازار شد اما دولت نیز در حال بررسی راه‌های تعدیل قیمت‌ها و حمایت از مردم از طریق پرداخت یارانه‌ها در لایه‌های مختلف برای جبران آن است.

وی تاکید کرد: هدف اصلی دولت، اصلاحات اقتصادی و بهره‌مندی مردم از مزایای این طرح و جلوگیری از آسیب رسیدن به معیشت مردم است.

استاندار رحمانی از همه فعالان اقتصادی و مردم خواست تا با کمک و همت خود، در راستای رونق تولید و توسعه استان گام بردارند و اطمینان داد که نتایج این اصلاحات اقتصادی، در آینده به اثبات می‌رسد.

    • محمد مرندی ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      خدا کنه ملت تو فشار اقتصادی این طرح قرار نگیرن

