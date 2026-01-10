رحمانی: حذف ارز ترجیحی فرصتی طلایی برای فعالان حوزه تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر شنبه در نشست گفتوگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی فرصتی طلایی برای فعالان حوزه تولید است، افزود: با این اقدام واحدهای تولیدی توجیه بیشتری برای صادرات پیدا کرده و میتوانند در شرایط رقابتی با دنیا وارد بازار جهانی شوند.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به آغاز اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از واردکنندگان به مصرفکنندگان، گفت: این حرکت اقتصادی دولت رونق تولید، اشتغال، صادرات و ارز آوری برای کشور را در پی دارد.
وی افزود: ظرفیت بالای صنایع در این استان، امکان ورود به بازارهای تجاری و فروش محصولات را فراهم میسازد.
استاندار آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: این طرح هرچند به صورت موقت سبب وارد شدن شوک به بازار شد اما دولت نیز در حال بررسی راههای تعدیل قیمتها و حمایت از مردم از طریق پرداخت یارانهها در لایههای مختلف برای جبران آن است.
وی تاکید کرد: هدف اصلی دولت، اصلاحات اقتصادی و بهرهمندی مردم از مزایای این طرح و جلوگیری از آسیب رسیدن به معیشت مردم است.
استاندار رحمانی از همه فعالان اقتصادی و مردم خواست تا با کمک و همت خود، در راستای رونق تولید و توسعه استان گام بردارند و اطمینان داد که نتایج این اصلاحات اقتصادی، در آینده به اثبات میرسد.
نظر شما