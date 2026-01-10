  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

۷ نفر از مدافعان امنیت در خراسان رضوی به شهادت رسیدند

۷ نفر از مدافعان امنیت در خراسان رضوی به شهادت رسیدند

مشهد- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: هفت نفر از مدافعان امنیت طی روزهای گذشته توسط اغتشاشگران در مشهد، نیشابور و جغتای به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه خدیوی اظهار کرد: مدافعان امنیت «محمد هادی سبحانی فر، اصغر نیازی، هادی یزدانی، فرج الله شوشتری، امیر صادق جوانشیری» در جریان اغتشاشات اخیر در مشهد به شهادت رسیدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت: شهید گرانقدر «مصطفی کیوانلو شهرستانکی» نیز در روزهای گذشته در شهرستان جغتای به مقام رفیع شهادت نائل شده است.

وی افزود: همچنین مهدی علی آبادی دانش آموز بسیجی پایه یازدهم در شهرستان نیشابور به شهادت رسید.

وی بیان کرد: زمان تشییع و مکان خاکسپاری این شهدا با هماهنگی خانواده شهدا به‌زودی به اطلاع مردم شهیدپرور و قدرشناس خراسان رضوی خواهد رسید.

کد مطلب 6718525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها