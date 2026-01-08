۵ کشته در حمله اغتشاشگران به کلانتری چناران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرالله شمقدری اظهار کرد: طی روزهای گذشته در جریان آشوب‌های اخیر در مناطق مختلف استان ۲۳ مأمور انتظامی و یک اغتشاشگر مجروح شده اند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه مدل اعتراض باید بازتعریف شود اظهار داشت: مکان‌های نظامی و حساس همانند همه جای دیگر دنیا، از مراکز مورد حفاظت به شمار می‌روند و قابل معامله با ظرفیت‌هایی که دشمن تعریف کرده اند نیستند؛ لذا حفاظت از این اماکن حساس در اولویت است.

وی با بیان اینکه شماری از اغتشاشگران توسط عوامل انتظامی در مشهد، نیشابور و سبزوار دستگیر شده اند، اظهار کرد: چهارشنبه مشهد پرالتهاب ترین شهر استان بود و همچنین شهرهای چناران و نیشابور نیز دیشب دچار آشوب از سوی معترضان شدند.

شمقدری گفت: شب گذشته تعداد معدودی افراد آشوبگر در لابه‌لای معترضان پنهان شده بودند و به تخریب اموال عمومی پرداختند؛ به عنوان نمونه دیشب در مشهد راننده اتوبوس شهری در خیابان طبرسی را با ضرب و شتم از اتوبوس پیاده کردند و اتوبوس را به آتش کشیدند.

معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: اغتشاشگران در مشهد علائم راهنمایی و رانندگی را کندند و با آن اقدام به انسداد مسیر کردند؛ همچنین آنان تصور می‌کردند اگر پرچم ایران را از یک میدان به پایین بیاورند، نشانه‌ای از فتح و پیروزی است اما در حالی که مردم امروز آن را جبران کردند و پرچم کشورمان دوباره با حضور مردم برافراشته شد.

وی گفت: مردم حامی کشورشان هستند و می‌توانند با جدا کردن صفشان از آنان که به دنبال ایجاد آشوب و تخریب هستند، به نقد مسؤولان و مدیران دستگاه‌های مختلف بپردازند.