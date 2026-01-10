به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان ازهاری اظهار کرد: بهای هر قرص نان شامل دو بخش، بهای پرداخت شده توسط خود مردم و یارانه کمکی دولت به خبازی‌ها است که طی چند ماه گذشته این کمک هزینه به نانوایی‌های استان پرداخت نشده است.

وی افزود: طی این مدت با توجه به درخواست خبازی‌ها و پیگیری‌های استاندار کردستان از وزارت کشور، از روز گذشته پرداخت یارانه نان به نانوایی‌های استان دوباره از سر گرفته شده است.

معاون اقتصادی استاندار کردستان ادامه داد: مانده مطالبات خبازی‌های استان نیز طی چند روز آینده به حساب آن‌ها پرداخت خواهد شد.

ازهاری تاکید کرد: در تأمین آرد موردنیاز نانوایی‌ها مشکلی در استان نداشته‌ایم و به روال گذشته آرد در اختیار خبازی‌ها قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: تغییری در یارانه نانوایی‌ها نیز نداشته‌ایم و از خبازان استان انتظار داریم که نان با کیفیت را به مردم تحویل دهند.