راهپیمایی شبانه مردم قم علیه اغتشاشگران

به گزارش خبرنگار مهر، مردم انقلابی و با بصیرت شهر مقدس قم شامگاه شنبه با برپایی تجمع و راهپیمایی خودجوش و مردمی جنایات فتنه گران و اغتشاشگران را محکوم کردند.



هزاران نفر از اقشار مختلف مردم قم با تجمع در باغ موزه دفاع مقدس با آرمان‌های امام و شهدا تجدید بیعت کرده و آمادگی خود برای ایستادگی برابر فتنه گران را اعلام کردند.



تجمع کنندگان با حرکت از میدان مفید به سمت خیابان صدوق که در شب‌های گذشته کانون حضور اغتشاشگران بوده، اقدامات تخریب گران اموال مردمی و عمومی را محکوم کردند.



مردم انقلابی قم از مسئولان قضائی و امنیتی نیز خواستند تا برخورد قاطعی با اغتشاشگران داشته باشند و قاتلان دو شهید مدافع امنیت که شامگاه پنجشنبه توسط اغتشاشگران به شهادت رسیدند را شناسایی و آنها را به سزای اعمالشان برسانند.



تجمع کنندگان اعلام کردند تا رفع این فتنه و بازگشت شرایط عادی در میدان حضور خواهند داشت.