خروش مردم انقلابی استان سمنان در «صحنه حضور»

حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو خبرنگار مهر از برگزاری راهپیمایی بزرگ مردم انقلابی استان در حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه خبر داد و بیان کرد: این راهپیمایی امروز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم متدین استان سمنان برای اعلام انزجار از اغتشاشات اخیر به میدان حضور خواهند آمد، افزود: راهپیمایی دشمن شکن مردم سمنان فردا یکشنبه ساعت ۱۰ از میدان کوثر به سمت میدان سعدی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه راهپیمایی بزرگ مردم شاهرود فردا ساعت ۱۰ از میدان امام خمینی به سمت میدان آزادی برگزار می‌شود، گفت: مردم دامغان فردا ساعت ۱۰ از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی خواهند کرد.

خرمیان با بیان اینکه اجتماع مردم آرادان ساعت ۱۰ در میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود، ابراز کرد: در سرخه فردا ساعت ۱۸ از مصلی نماز جمعه به سمت میدان ولی عصر (عج) راهپیمایی می‌کنند و بسطامی ها هم فردا ده صبح در بارگاه مطهر امامزاده محمد (ع) اجتماع خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در مجن راهپیمایی مردم ساعت ۱۰ از میدان امام حسین (ع) به سمت گلزار شهدا برگزار می‌شود، گفت: در بی ارجمند ساعت ۱۰ از میدان امام علی به سمت میدان قدس و در شهمیرزاد ساعت ۱۰ از مسجد دروازه به سمت میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با بیان اینکه در امیریه ساعت ۱۰ اجتماع در مقابل مسجد جامع اجتماعی بزرگ صورت می‌گیرد، بیان کرد: در دیباج ساعت ۱۰ از چهار راه شهدا به سمت مصلی نماز جمعه و در کلاته رودبار ساعت ۱۰ از مسجد جامع به سمت میدان امام خمینی (ره) راهپیمایی بزرگی برگزار می‌شود.