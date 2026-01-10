به گزارش خبرگزاری مهر، پیام آیت الله مکارم شیرازی در پی حوادث اخیر کشور بدین شرح است:



بسم الله الرحمن الرحیم



ملت شریف ایران؛



اتفاقات و وقایع روزهای اخیر قلب هر انسان دلسوزی را به درد آورده است. این ملت بهای سنگینی برای استقلال و عزت خود پرداخته و اکنون که دشمن جدی‌تر از گذشته به خیال خود برای ضربه زدن به این سرزمین و مردم آن توطئه نموده است باید بیش از پیش وحدت خویش را حفظ نمائیم. لذا توجه شما عزیزان را به چند نکته لازم و ضروری می‌دانم:



نخست: وجود مشکلات در اوضاع بازار و معیشت مردم، همه را آزار می‌دهد، لکن همگان خصوصاً نخبگان و اثرگذاران در هر نقطه از جامعه باید دقت کنند این اعتراض به حق، زمینه‌ای برای سو استفاده نشود.



دوم: لازم است مسئولین محترم در همۀ قوا نسبت به مطالبات مردم عزیز گوش شنواتری داشته باشند که قطعاً شفاف کردن اوضاع موجود و طرح‌های جاری برای حل مشکلات، با گفتگوها و برگزاری مناظرات با متخصصین تأثیر مهمی در آمادگی ذهن مردم خواهد داشت.



سوم: مسئولین باید با نظارت قوی‌تر در مبارزه با فساد و قطع دست منفعت‌طلبان قدم بردارند و در این زمینه هیچ گونه مماشاتی نکنند.



چهارم: به عموم مردم و خصوصاً به نوجوانان و جوانان عزیز عرض می‌کنم، آشوب هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.



فرزندان عزیز من، نگذارید عوامل دشمن از مطالبات به حق شما بهره‌برداری کنند و به بهانه آن به مقدسات توهین کرده، اموال و اماکن عمومی و مساجد را تخریب نموده و حتی به اموال شخصی و حریم مردم تعرض کنند؛ باید صف خود را از آنان جدا کنید.



عزیزان من، همه باید کمک کنیم تا حافظان امنیت، آرامش کامل را به جامعه برگردانند؛ به سوریه و لیبی و امثال آن‌ها نگاه کنید که چگونه هم عزت و امنیت خود را از دست دادند و هم دشمن خارجی بر آن‌ها مسلط شده است؛ آنان دلسوز ما نیستند بلکه به دنبال ضربه به این سرزمین و تصاحب ثروت‌های آن هستند.



همه مردم و اقوام ایرانی از ترک، کرد، لر، عرب، فارس، بلوچ و غیر آن بدانند فقط ایران یکپارچه و قوی می‌تواند امنیت و آسایش همگان را فراهم کند.



وظیفۀ مجامع فرهنگی و اثرگذار و خصوصاً خانواده‌ها ارشاد نوجوانان و جوانان با تبیین واقعیت‌ها و بیان نقاط قوت و امیدبخش است که سرمایه کشور همین قلب‌های پاکند که در معرض هجوم شبهه و فساد قرار گرفته‌اند.



امیدوارم در این ایام و لیالی ماه مبارک رجب این کشور و نظام در سایه توجهات حضرت ولیّ عصر ارواحناه فداه با همراهی مردم و مسئولان از هرگونه گزند بدخواهان محفوظ بماند.