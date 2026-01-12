تفاله‌ پهلوی قابل حساب کردن نیست/حق مردمی که اعتراض داشتند هم تضییع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی نوشت: این خون‌ریزی‌ها و وحشی‌گری‌ها فقط در ذات سفاک و پلیدِ صهیونیست‌هاست وگرنه تفاله پهلوی قابل حساب کردن هم نیست! آنچه رخ داد آیا چیزی غیر از جنگ بود؟ نباید تصور کنیم جنگ تمام شده است.

در غبار خباثت و با انفجار روایت، می‌خواهند حقیقت را وارونه‌نمایی و حقارت خود را بزرگ‌نمایی کنند تا عزم و انگیزه‌های مردم عزیز و شریف ما را سست کنند. تصویری غیرواقعی و مخدوش از ایران اسلامی نزد دنیا برساخته کردند؛ بالاخص در این چند روز. در جهانی که قانون جنگل حاکم است، یک دنیا هم نمی‌تواند مقابل اسلام و اراده‌های ایمانی این مردم قرار بگیرد.

آن سگ زردی که همین چند ماه پیش خود را رسماً فرمانده حمله خونین به ایران اعلام کرد، برای از بین بردن دانش و دانشمند ایرانی یک ساختمان کامل را هدف قرار داد و پایین آورد و بیش از ۶۰ نفر از زنان و کودکان بی‌گناه را شهید کرد، امروز و حالا خود را نگران و ناجی مردم ایران معرفی می‌کند! چشم و جان این مردم باز و بیدار است و حاشا که با دشمنان اسلام و انسان هم‌قسم شوند.

این شب‌ها محضر مردم بودم و ایستادگی و دلدادگی مردم به نظام اسلامی را در هیأت‌ها، مساجد و… به چشم دیدم. «ایران حرم است» را در دفاع مردمی از ایران اسلامی دیدم و دنیا هم خواهد دید. دیدن این تعلق سخت نیست.

اگر می‌گوییم صف معترضین از اغتشاشگران و تروریست‌های کثیف جداست، شعار نیست؛ واقعیت است و مثل روز روشن است! آیا تخریب کردن و به آتش کشیدن تجهیزات، ساختمان‌ها و دستگاه‌های خدماتی، دینی، معیشتی و عمومی اعتراض است؟ حق مردم شریفی که اعتراض داشتند هم تضییع کردند.این مردم قرآنی، رهبر قرآنی خود را دوست دارند. خداوند این مردم عزیز را برای آینده و تاریخ ایران حفظ کند. به این مردم صبور و شریف بدهکار و مدیونیم.