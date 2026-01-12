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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

حجت‌الاسلام قمی:

تفاله‌ پهلوی قابل حساب کردن نیست/حق مردمی که اعتراض داشتند هم تضییع شد

تفاله‌ پهلوی قابل حساب کردن نیست/حق مردمی که اعتراض داشتند هم تضییع شد

حجت‌الاسلام محمد قمی گفت: اگر می‌گوییم صف معترضین از تروریست‌های کثیف جداست، شعار نیست؛ واقعیت است و مثل روز روشن است! آیا تخریب کردن و به آتش کشیدن ساختمان‌های خدماتی و معیشتی، اعتراض است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پیامی نوشت: این خون‌ریزی‌ها و وحشی‌گری‌ها فقط در ذات سفاک و پلیدِ صهیونیست‌هاست وگرنه تفاله پهلوی قابل حساب کردن هم نیست! آنچه رخ داد آیا چیزی غیر از جنگ بود؟ نباید تصور کنیم جنگ تمام شده است.

در غبار خباثت و با انفجار روایت، می‌خواهند حقیقت را وارونه‌نمایی و حقارت خود را بزرگ‌نمایی کنند تا عزم و انگیزه‌های مردم عزیز و شریف ما را سست کنند. تصویری غیرواقعی و مخدوش از ایران اسلامی نزد دنیا برساخته کردند؛ بالاخص در این چند روز. در جهانی که قانون جنگل حاکم است، یک دنیا هم نمی‌تواند مقابل اسلام و اراده‌های ایمانی این مردم قرار بگیرد.

آن سگ زردی که همین چند ماه پیش خود را رسماً فرمانده حمله خونین به ایران اعلام کرد، برای از بین بردن دانش و دانشمند ایرانی یک ساختمان کامل را هدف قرار داد و پایین آورد و بیش از ۶۰ نفر از زنان و کودکان بی‌گناه را شهید کرد، امروز و حالا خود را نگران و ناجی مردم ایران معرفی می‌کند! چشم و جان این مردم باز و بیدار است و حاشا که با دشمنان اسلام و انسان هم‌قسم شوند.

این شب‌ها محضر مردم بودم و ایستادگی و دلدادگی مردم به نظام اسلامی را در هیأت‌ها، مساجد و… به چشم دیدم. «ایران حرم است» را در دفاع مردمی از ایران اسلامی دیدم و دنیا هم خواهد دید. دیدن این تعلق سخت نیست.

اگر می‌گوییم صف معترضین از اغتشاشگران و تروریست‌های کثیف جداست، شعار نیست؛ واقعیت است و مثل روز روشن است! آیا تخریب کردن و به آتش کشیدن تجهیزات، ساختمان‌ها و دستگاه‌های خدماتی، دینی، معیشتی و عمومی اعتراض است؟ حق مردم شریفی که اعتراض داشتند هم تضییع کردند.این مردم قرآنی، رهبر قرآنی خود را دوست دارند. خداوند این مردم عزیز را برای آینده و تاریخ ایران حفظ کند. به این مردم صبور و شریف بدهکار و مدیونیم.

کد مطلب 6719782

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    نظرات

    • فاطمه رحیمی ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      12 78
      پاسخ
      دقیقا همینطور که فرمودین اینگونه افراد اغتشاشگر باعث تضییع حق معترضین هستن
    • ناشناس ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      17 89
      پاسخ
      رضا پهلوی مشروب خور و فاسد با حمایت اسرائیل جنایتکار مردم را در فضای مجازی ترغیب به شلوغی در شهرهای ایران کرد چون از پول اسرائیل خیلی پول تو جیبش میره و مرتب تشویق میکرد و حمایت دروغین.
    • گرجی ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      28 68
      پاسخ
      لعنت خدا به اغتشاشگران و تروریستها.به هیچ عنوان راضی نیستم کوچکترین خرابی و آشوبی توی خاک پاک ایران ایجاد بشه.ولی بخدا وضعیت معیشت وحشتناک خرابه.واقعا مسئولین نمیبینن؟میشه با درآمد کارگری زندگی کرد؟چرا کسی به داد مردم مظلوم نمیرسه؟ مردمی که پای انقلاب ایستادن وخواهند ایستاد.چرا جلوی دزدیها و رانتها و زدوبندها گرفته نمیشه؟واقعا با سرمایه های این کشور،باید زباله گرد و گرسنه و پدر شرمنده خانواده داشته باشیم؟تورو خدا آرامش رو به مردم برگردونید.
    • ۱۷:۱۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      16 70
      پاسخ
      تفاله پهلوی را بکشید.

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