حوادث اخیر در کشور چهره حقیقی اربابان شوم جهانی را نمایان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد شهید و خانواده شهدا و ایثارگران استان کردستان در محکومیت اغتشاشات اخیر بیانیهای صادر کرد که متن بیانیه بدین شرح است.
بسم رب الشهدا و الصدیقین
خون به ناحق ریخته شهیدانمان، به ویژه شهدای امنیت، اقتدار و بصیرت انقلابی ملت هوشیار و همیشه در صحنه در سایه رهبری امام المسلمین و ولی امر با کفایت انقلاب در همه ادوار حساس تاریخی ایران اسلامی توانسته است در حفظ اقتدار و امنیت ملی و افشای چهره کریه دشمنان عمود راهگشا باشد.
حوادث اخیر فارغ از اختلاط ناخواسته اغتشاشگران با معترضان به حق نسبت به مشکلات معیشتی مردم شریف، پرده از چهره حقیقی قدرتهای جنایتکار و اربابان شوم جهانی در قبال ایران و انقلاب اسلامی برداشت و صف معترضان و گلایهمندان از برخی قصورات و مشکلات را از دشمنان مسلح تروریست جدا کرد.
هرچند ملت ما از جنایات وحشیانه این فرقه سفاک جریحهدار شد اما عزم در ایستادگی هرچه بیشتر و حمایت تمام قد از رهبری، ملت و نظام اسلامی را دوصد چندان کرد.
در راستای امانت شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و ادامه راه راستین انسانهای شریف پاک باخته ضمن حمایت از گلایههای مردم عزیز از تمام توطئههای دشمنان خارجی و وطن فروشان مزدور داخلی اعلام برائت و بیزاری نمودن و از مواضع حکیمانه رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی حمایت میکنیم.
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