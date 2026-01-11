آتش افروزان علیه آتش نشانان!

به گزرش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: حمله آشوبگران به خودروهای آتش‌نشانی و آتش زدن منازل و مغازه‌های مردم نشان می‌دهد این افراد به دنبال اعتراض و اصلاحی اقتصادی نیستند و از دشمن برای ناامنی کشور دستور می‌گیرند، چرا که یک معترض هیچ وقت خودروی آتش‌نشانی را که ابزار فروکش کردن آتش است تا جان و مال شهروندان به خطر نیفتد را به آتش نمی‌کشد یا اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی را که مورد استفاده مردم است تخریب نمی‌کند. در چنین شرایطی است که دستگاه قضا و پلیس تاکید دارند حساب اغتشاشگران از مردم جداست و این بار برخلاف دوره‌های گذشته با آشوبگران سخت و بدون اغماض برخورد می‌شود.

طبق گزارش‌های موجود طی پنجشنبه شب فقط در تهران ۲۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی به دست اغتشاشگران به آتش کشیده شد. در این‌باره شهردار تهران در تشریح جزئیات حمله وحشیانه پنجشنبه شب تروریست‌های مسلح در تهران اعلام کرد ماجرای این شب یک ویژگی خاص داشت که دشمنی رژیم صهیونیستی و آمریکا به اوج خود رسید و یک رویکردی را دنبال کردند که نه به بیمارستان‌ها و جریان امدادرسانی پزشکان و پرستاران رحم کردند و نه به موضوعات خدماتی که آتش‌نشانان ما دنبال می‌کردند رحم کردند.

طی این شب بیش از ۲۴ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و ۲۴ واحد مسکونی را به آتش کشیدند؛ مردم دنیا باید بدانند در یک خانه‌ای که زن و بچه مردم گیر کرده بودند و درخواست کمک داشتند، اغتشاشگران نگذاشتند آتش‌نشانان به کمک این خانواده بیایند.

به گفته علیرضا زاکانی، در اغتشاشات اخیر مزدوران صهیونیستی بیش از ۲۶ بانک و ۱۰ مجموعه دولتی آتش گرفت و همچنین بیش از ۲۵ مسجد و بالغ بر ۴۷ اتوبوس را آتش زدند. این افراد شامگاه پنجشنبه به ۳ مقر پلیس و ۲۵ مقر بسیج تعرض کردند و به هیچ عنوان از جرم و جنایت کوتاهی نکردند. البته باید گفت اغتشاشگران همان‌هایی هستند که وقتی دستگیر می‌شوند بنا به گفته وزیر اطلاعات اقرار می‌کنند پول گرفته‌اند و پشت جوان‌ها خودشان را پنهان کرده بودند و همگی سلاح سرد و گرم داشته‌اند.

این افراد ۳ دسته هستند؛ یک دسته آنهایی که فریب خوردند و در اینجا خانواده و رسانه‌ها وظیفه دارند اینها را روشن کنند، چرا که با آتش زدن و کشتن و شهید کردن افراد نمی‌شود به چیزی رسید.

شهردار تهران گفت: در رصدهایی که داشتیم برخی افرادی که به خیابان آمده بودند دختر و پسرهای جوانی بودند که برای تخلیه انرژی آمده بودند و هدف خاصی نداشتند و احساساتی شده بودند و اتفاقاً همین اغتشاشگران این افراد را به رگبار بسته و کشتند. دسته دوم اراذل و اوباش هستند که برای غارت به میدان آمدند و دسته سوم ضدانقلاب هستند که برای براندازی آمده بودند و بنا به گفته مقام قضائی حکم این افراد محاربه است، چرا که هر جای کشور را نگاه می‌کنی یک داغ بر دل خانواده‌های ما گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه این ۳ دسته را نباید با هم و یکجا دید، گفت: شاید خروجی این ۳ دسته تجمع باشد اما رفتار و حکم این ۳ دسته شبیه هم نیست.

شهردارتهران گفت: امنیت قابل قماربازی نیست، این موضوع خواسته مردم هست؛ اگر امنیت به هم بخورد این حداقل مسائل اقتصادی هم بهم می‌خورد و پیوستگی بین دین و میهن هم به‌هم می‌خورد، چرا که این پیوستگی مایه استقلال کشور است. همکاران ما در شهرداری تهران وظیفه دارند شهری را که اغتشاشگران به‌هم زده‌اند سریع مرتب کنند که ظاهر شهر به‌هم نریزد. از طرفی دشمن برای جنگ ۱۲ روزه، ۲۲ سال تمرین کرده بود که بتواند به ایران حمله کند و امید به آشوب و برهم‌خوردگی اجتماعی در ایران داشت؛ او حمله کرد اما سیلی محکم مردمی به صورتش نواخته شد.

شهردار تهران بیان کرد: مردم باید در اقتصاد شریک شوند، چرا که وقتی مردم شریک باشند دیگر کسی جرأت نمی‌کند اینچنین اموال عمومی را تخریب کند؛ این مردم هستند که جوهره اساسی جمهوری اسلامی را تشکیل داده‌اند؛ پس برای حل مشکلات امنیتی باید به مردم تکیه کرد. اتفاقاً مردم می‌دانند مشکلات اقتصادی را چگونه بیان کنند و آنهایی که در جامعه ایجاد ناامنی می‌کنند مردم نیستند؛ مردم مطالبات به حق دارند و باید شرایطی فراهم شود تا حرف حق‌شان را بزنند.

وی ادامه داد: اگر در جنگ ۱۲ روزه مردم پای کار آمدند و آمریکا و اسرائیل را سرجای خود نشاندند، در جنگ اقتصادی مسؤولان باید حق مردم را بگیرند و شرایط را درست کنند.

شهردار تهران خطاب به مردم گفت: مشکلات قابل حل است و ناکامی‌ها نباید شما را ناامید کند؛ خیال‌تان راحت باشد که کالاهای اساسی به اندازه کافی در انبارها وجود دارد و در میادین و مغازه‌ها توزیع می‌شود، پس نیازی نیست مردم به مغازه‌ها هجوم ببرند و بخواهند ساعت‌ها در صف بایستند، چرا که دشمن به دنبال ایجاد شرایط سخت اقتصادی است اما به لطف خدا ما حتماً این مشکل را حل می‌کنیم و مردم خیال‌شان راحت باشد.

شهردار تهران بیان کرد: مسؤولان با همه وجود خود هشیار شدند و بلند و رسا اعلام می‌کنند صدای شما را شنیدیم اما باید یک فرصت کوتاهی به مسؤولان داد تا بتوانند به شنیدن این صدا عمل کنند و مسؤولان را درگیر مسائل حاشیه‌ای نکنند. قطعاً ما آشوبگر داریم اما خوشبختانه مردم ما صف خود را از این آشوبگران جدا کرده‌اند و امیدواریم هم در اقتصاد کلان به یک ثبات برسیم و هم اقلام به یک نقطه‌ای برسد که مردم ببینند چقدر امکانات در انبار و گمرکات است.

امنیت خط قرمزی است که اگر کسی از آن عبور کند نخستین کسی که ضرر می‌کند همان فردی است که خط قرمز را رد کرده است؛ اراذل و اوباش و ضدانقلاب بدانند خط قرمز را رد کنند خودشان نفر اولی هستند که ضرر می‌کنند.

۲۱ ون و اتوبوس در حوادث شب‌های گذشته از رده خارج شد

با وجود اینکه اغتشاشگران تعدادی اتوبوس و ون‌های ناوگان عمومی را تخریب یا به آتش کسیدند ولی طبق اعلام روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، این شرکت در پی حوادث شب‌های گذشته در خدمت‌رسانی تغییری ایجاد نکرده و فعالیت به صورت عادی ادامه دارد. البته به دلیل اینکه در اغتشاشات اخیر ۲۱ دستگاه ون و اتوبوس به طور کامل سوخته و از دسترس خارج شده و ۵۶ دستگاه اتوبوس نیز آسیب دیده است، در روند خدمت‌رسانی در بعضی خطوط تأخیر ایجاد خواهد شد که بابت این موضوع از شهروندان عذرخواهی می‌کنیم.

خسارت ۸۰۰ میلیاردی به آتش‌نشانی تهران

دشمن در حالی به دنبال ناامن کردن کشور و تحریک مردم برای ورود به خیابان‌هاست که روز گذشته شهرداری تهران ۴ پروژه عمرانی را افتتاح کرد. علیرضا زاکانی در این مراسم اظهار کرد: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند با آشوب فضای جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و مقدمه حمله مجدد خودش به ایران و همچنین تجزیه آن را پیگیری کند، با افتخار ایستاده‌ایم و ۴ پروژه خوب را افتتاح می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اعتراضات وارد است اما آشوب، کشتن و زدن محکوم است؛ اینکه بانکی را که بالای آن یک خانه مسکونی است به آتش بکشند و زمانی که آتش‌نشانی برای خاموش کردن آن به محل حادثه می‌آید را به آتش بکشند هنر نیست، جنایت است.

وی افزود: در شامگاه پنجشنبه اغتشاشگران ۲۴ خودروی آتش‌نشانی را آتش زدند که بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان به ما خسارت وارد کرد. آنها فکر می‌کنند با این کارهای جنایتکارانه می‌توانند تغییری ایجاد کنند.