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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۴

تامین و توزیع کالاهای اساسی در رامسر در حال انجام است

تامین و توزیع کالاهای اساسی در رامسر در حال انجام است

رامسر - رئیس اداره صمت رامسر با بیان این که تأمین و توزیع کالاهای اساسی در حال انجام است، گفت: نگرانی بابت کمبودها وجود ندارد.

حسین حاجی‌کریم‌خانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شهرستان گفت: طی روزهای اخیر ۶ تن برنج در سطح شهرستان توزیع شده و در چند روز آینده نیز ۶ تن دیگر برنج وارد چرخه توزیع رامسر خواهد شد.

وی افزود: ۲ تن روغن روز گذشته توزیع شده و ۱۰ تن روغن سرخ‌کردنی و ۵ تن روغن پخت‌وپز نیز به‌زودی وارد شهرستان می‌شود و در اختیار فروشگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

رئیس اداره صمت رامسر همچنین از بررسی میدانی فروشگاه‌ها خبر داد و گفت: فروشگاه های مجری طرح کالابرگ، کالاهای اساسی را به میزان کافی در فروشگاه‌ها موجود دارند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و شهروندان می‌توانند بدون دغدغه، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و کمبود های اندک اقلام نیز ابتدای هفته پیش روی برطرف خواهد شد.

کد مطلب 6719553

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