تامین و توزیع کالاهای اساسی در رامسر در حال انجام است

حسین حاجیکریمخانی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی در شهرستان گفت: طی روزهای اخیر ۶ تن برنج در سطح شهرستان توزیع شده و در چند روز آینده نیز ۶ تن دیگر برنج وارد چرخه توزیع رامسر خواهد شد.
وی افزود: ۲ تن روغن روز گذشته توزیع شده و ۱۰ تن روغن سرخکردنی و ۵ تن روغن پختوپز نیز بهزودی وارد شهرستان میشود و در اختیار فروشگاهها قرار خواهد گرفت.
رئیس اداره صمت رامسر همچنین از بررسی میدانی فروشگاهها خبر داد و گفت: فروشگاه های مجری طرح کالابرگ، کالاهای اساسی را به میزان کافی در فروشگاهها موجود دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هیچگونه نگرانی بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و شهروندان میتوانند بدون دغدغه، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند و کمبود های اندک اقلام نیز ابتدای هفته پیش روی برطرف خواهد شد.
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