ثبت نام ۱۰ داوطلب انتخابات شوراها در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی براری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان (ستاد انتخابات استان سمنان) بیان کرد: روز گذشته نام نویسی داوطلبان حضور در انتخابات شوراهای اسلامی در سراسر استان سمنان آغاز شد.

وی با بیان اینکه در نخستین روز ۱۰ نفر برای انتخابات نام نویسی کردند، افزود: پیش بینی می شود در روزهای آتی در با نزدیک شدن به مهلت نهایی نام نویسی، ثبت نام داوطلبان یکباره اوج بگیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان با بیان اینکه نام نویسی داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و روستاها به صورت الکترونیکی است، بیان کرد: https://keshvar.moi.ir/ آماده نام نویسی و دریافت مدارک نامزدهای انتخابات است.

براری با بیان اینکه نام نویسی تا ساعت ۱۴ روز شنبه سی ام دیماه ادامه خواهد داشت، تاکید کرد: از داوطلبان درخواست می شود که سریعتر نام نویسی کنند تا به مشکلات تامین مدارک و اتلاف وقت و … برخورد نداشته باشند.

وی با بیان اینکه در نخستین روز ده نفر نام نویسی کردند که یک نفرشان خانم بود، افزود: یک نفر در شاهرود، یک نفر در سرخه، دو نفر در سمنان، دو نفر در دامغان و دو نفر در گرمسار همچنین دو نفر در مهدیشهر، در نخستین روز نام نویسی کردند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان همچنین با بیان اینکه مدرک شش نفر از کسانی که در نخستین روز برای شوراهای اسلامی شهرهای استان نام نویسی کردند، کارشناسی ارشد بود، بیان کرد: دو نفر کارشناسی و دو نفر نیز کاردانی داشتند.