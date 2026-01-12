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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

نشست عراقچی با سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد

نشست عراقچی با سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد

نشست وزیر امور خارجه کشورمان با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران از دقایقی پیش در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران صبح امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست علاوه بر سفرای خارجی، معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6719654
نفیسه عبدالهی

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