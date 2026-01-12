نشست عراقچی با سفرای خارجی مقیم تهران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران صبح امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این نشست علاوه بر سفرای خارجی، معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.
نشست وزیر امور خارجه کشورمان با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران از دقایقی پیش در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، نشست سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان با سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران صبح امروز در محل وزارت امور خارجه برگزار شد.
در این نشست علاوه بر سفرای خارجی، معاونین و مدیران کل وزارت امور خارجه نیز حضور داشتند.
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