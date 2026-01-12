به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصدی‌گری دولت، عدم خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری را از چالش‌های صنعت حمل‌ونقل و صنایع وابسته به آن عنوان کرد و گفت: در کشور ظرفیت تولید دو میلیون خودرو وجود دارد و پتانسیل سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ما بسیار بالاست اما تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری به مانعی برای تولید تبدیل شده است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، او زیان‌انباشته خودروسازان را معادل ۳۱۰ همت عنوان کرد و گفت: خودروسازان دولتی ۱۶۰ همت به قطعه‌سازان بدهی دارند و اختلاف قیمت تولیدکننده و بازار در صنعت خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای ثبت‌نام خودرو و برهم خوردن توازن بازار شده است.