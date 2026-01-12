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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۹

بدهی ۱۶۰ همتی خودروسازان به قطعه‌سازان؛ زیان انباشته ۳۱۰ همت است

بدهی ۱۶۰ همتی خودروسازان به قطعه‌سازان؛ زیان انباشته ۳۱۰ همت است

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران ضمن اشاره به زیان‌انباشته ۳۱۰ همتی خودروسازان گفت: خودروسازان دولتی ۱۶۰ همت به قطعه‌سازان بدهی دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران تصدی‌گری دولت، عدم خصوصی‌سازی و قیمت‌گذاری دستوری را از چالش‌های صنعت حمل‌ونقل و صنایع وابسته به آن عنوان کرد و گفت: در کشور ظرفیت تولید دو میلیون خودرو وجود دارد و پتانسیل سرمایه‌گذاری و تولید در کشور ما بسیار بالاست اما تصدی‌گری دولت و قیمت‌گذاری دستوری به مانعی برای تولید تبدیل شده است.

بر اساس اعلام اتاق تهران، او زیان‌انباشته خودروسازان را معادل ۳۱۰ همت عنوان کرد و گفت: خودروسازان دولتی ۱۶۰ همت به قطعه‌سازان بدهی دارند و اختلاف قیمت تولیدکننده و بازار در صنعت خودرو، منجر به افزایش تقاضا برای ثبت‌نام خودرو و برهم خوردن توازن بازار شده است.

کد مطلب 6719662
سمیه رسولی

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    نظرات

    • سعید ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      7 0
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      چه خودرو سازیی با این همه بدهی و زیان انباشته جمعش کنین این مصیبت ملی و رانتی رو
    • چاهی ۱۴:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      5 0
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      خودرو به سه برابر. قیمت پیش فروش میکنن زیان انباشه هم دارن؟

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