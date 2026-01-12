  1. استانها
  2. تهران
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۷

نصرالله:۵ حافظ امنیت در شهرستان های تهران به شهادت رسیدند

نصرالله:۵ حافظ امنیت در شهرستان های تهران به شهادت رسیدند

ری-مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران گفت: پنج نفر از حافظان امنیت در شهرستان های استان تهران توسط تروریست های مسلح به شهادت رسیدند.

حسین نصرالله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: ۵ حافظ امنیت از فراجا، بسیج و سایر ارگان‌ها طی روزهای گذشته توسط تروریست های مسلح به شهادت رسیدند.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران افزود: پیکر سه نفر از این شهدا، امروز در شهرستان های شهریار و پاکدشت تشییع می شود.

وی گفت: شاهین دهقان از ملارد، مصطفی شیرپور از اسلامشهر، طاها عزیزی‌خواه و علی اکبر زارعی از پاکدشت، میرمصطفی هاشمی از شهریار به مقام شهادت نائل شدند، که پیکر مطهر شاهین دهقان از ملارد و مصطفی شیرپور از اسلامشهر روز گذشته تشییع و خاکسپاری شد و امروز نیز مراسم تشییع سه شهید دیگر برگزار می شود.

کد مطلب 6719692

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها