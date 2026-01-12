نصرالله:۵ حافظ امنیت در شهرستان های تهران به شهادت رسیدند

حسین نصرالله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: ۵ حافظ امنیت از فراجا، بسیج و سایر ارگان‌ها طی روزهای گذشته توسط تروریست های مسلح به شهادت رسیدند.

مدیرکل بنیاد شهید شهرستان‌های استان تهران افزود: پیکر سه نفر از این شهدا، امروز در شهرستان های شهریار و پاکدشت تشییع می شود.

وی گفت: شاهین دهقان از ملارد، مصطفی شیرپور از اسلامشهر، طاها عزیزی‌خواه و علی اکبر زارعی از پاکدشت، میرمصطفی هاشمی از شهریار به مقام شهادت نائل شدند، که پیکر مطهر شاهین دهقان از ملارد و مصطفی شیرپور از اسلامشهر روز گذشته تشییع و خاکسپاری شد و امروز نیز مراسم تشییع سه شهید دیگر برگزار می شود.