ورود ۲ سامانه ناپایدار؛ هواشناسی اصفهان هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر میشود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیدهای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار میگیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.
برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که فعالیت سامانه بارشی طی روزهای سهشنبه و چهارشنبه (۲۳ و ۲۴ دی ماه) همه مناطق استان به ویژه غرب و شمال اصفهان را در بر میگیرد.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، بارش برف و باران، وزش باد شدید موقتی، مه گرفتگی و کولاک برف طی روز سهشنبه مناطق غرب و جنوب استان به ویژه چادگان، عسگران، دهاقان، خوانسار، سمیرم، فریدن (داران)، گلپایگان، فریدونشهر، بویین میان دشت و در روز چهارشنبه همه مناطق استان به ویژه مناطق غرب و شمال بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز، سمیرم، گلپایگان، خوانسار، آران و بیدگل، کاشان را فرا میگیرد.
هواشناسی اصفهان نسبت به احتمال اختلال در تردد شهری و بینشهری، لغزندگی جادهها و کندی حرکت خودروها به ویژه در گردنههای کوهستانی به سبب بارش برف و یخ زدگی، احتمال بالا آمدن آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر، مه گرفتگی، کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی، احتمال قطعی برق به ویژه روستاها، وزش باد سرد و به نسبت شدید و کولاک برف در مناطق برف گیر هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که افراد از سفرهای غیر ضروری طی آخر هفته بپرهیزند.
هواشناسی همچنین بر لزوم رانندگی با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی، مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانهها و مسیلها، خودداری از فعالیتهای کوهنوردی، احتیاط در فعالیتهای تفریحی نظیر طبیعتگردی و ورزشهای هوایی، آمادگی نیروهای امدادی، راهداری و شهرداریها جهت برفروبی و آب گرفتگی معابر و آمادگی دستگاههای اجرایی تاکید کرده است.
باد شدید اصفهان را در مینوردد
هواشناسی در ادامه با تشریح فعالیت سامانه ناپایدار دوم که به صورت وزش باد به نسبت شدید تا شدید طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه رخ خواهد داد، هشدار داده است.
بنا بر اعلام هواشناسی فعالیت این سامانه در روز چهارشنبه همه مناطق استان به ویژه شهر اصفهان، آران و بیدگل، اردستان، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، لنجان، شهرضا، عسگران، مهاباد، مورچه خورت، نایین، نجف آباد، نطنز و ورزنه پیشبینی شده است و در روز پنجشنبه مناطق جنوبی استان دهاقان، لنجان، سمیرم، شهرضا، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، نایین، نجف آباد و ورزنه را در می نوردد.
هواشناسی اصفهان نسبت به خیزش گردوخاک، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات، شکستن نهال و درختان فرسوده، احتمال خسارت به سازههای موقت، آسیب به تاسیسات و بناهای فرسوده، اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش دید هشدار داده و در ادامه بر لزوم احتیاط در ترددها به ویژه بین شهری، خودداری از توقف و پارک خودرو در اطراف درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و اطمینان از استحکام سازههای موقت از جمله تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها و آمادگی دستگاههای اجرایی و خدمت رسان تاکید کرده است.
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