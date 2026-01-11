معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی به استان، روز گذشته شاهد بارش‌هایی در شهرستان کوهرنگ بودیم.

وی تصریح کرد: بازفت با ثبت بارش ۱۶ میلی‌متر بیشترین بارش‌ها را به خود اختصاص داد و در کوهرنگ هم ۵ میلی‌نتر بارش به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: در سایر نقاط استان مانند شهرستان بن، جونقان، دشتک، سرخون و فارسان بارش‌ها پراکنده بودند و در حد دو میلی‌متر است.

نوروزی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود سامانه جدید بارشی از روز سه‌شنبه وارد استان می‌شود و طی آن تا روز چهارشنبه شاهد بارش‌هایی خصوصاً برای نواحی غربی استان خواهیم بود.

وی اذعان داشت: برای امروز و فردا برای استان آسمانی صاف پیش‌بینی می‌شود و در بعدازظهرها افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست، همچنین ماندگاری هوای سرد برای امروز و فردا خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته کم‌ترین دمای ثبت شده در آلونی منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، اردل منفی ۳ درجه سانتی‌گراد، بروجن منفی ۱ درجه سانتی‌گراد، بن منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد، سامان مثبت ۱ درجه سانتی‌گراد، شلمزار منفی ۱ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد منفی ۵ درجه سانتی‌گراد، فارسان منفی ۲ درجه سانتی‌گراد، فرخشهر و لردگان منفی ۱ درجه سانتی‌گراد، کوهرنگ منفی ۵ درجه سانتی‌گراد و مالخلیفه مثبت ۱ درجه سانتی‌گراد است.

نوروزی افزود: بر همین اساس شهرستان بن با ثبت دمای منفی ۱۰ درجه سانتی‌گراد و آلونی با ثبت بیشینه دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین نقاط در استان به ثبت رسیدند.