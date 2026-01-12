  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

عرضه ۱۰ برابری مصرف روزانه نهاده در سامانه بازارگاه

عرضه ۱۰ برابری مصرف روزانه نهاده در سامانه بازارگاه

میزان عرضه نهاده‌های دامی در سامانه بازارگاه دیروز ۱۰ برابر مصرف روزانه و به قیمت توافقی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما مدیر کل سامانه بازارگاه از عرضه ۷۵۱ هزار ۵۹۹ تن انواع نهاده‌های دامی در روز گذشته خبر داد و گفت: ۴۱۴.۱۵۷ تن ذرت، ۳۷۹۱۳ تن جو دامی، ۱۳۲۸۴۶ تن کنجاله سویا و ۱۶۶۶۸۳ خوراک آماده در سامانه بازارگاه عرضه شد.

از این میزان ۳۰.۴۹۰ تن ذرت، ۶.۲۶۶ تن جو و ۱۵۶۱۹ تن کنجاله سویا بفروش رفته است.

رحمان مسجدی افزود: قیمت فروش این نهادهای دامی بطور توافی تعیین قیمت شده است.

وی گفت: میزان نیاز روزانه صنعت دام و طیور کشور حدود ۶۰.۰۰۰ تن انواع نهاده‌های دامی است در حالیکه میزان عرضه حدود ۷۵۲ هزار تن یعنی بیش از ۱۰ برابر عرضه شده است.

کد مطلب 6719783
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها