عرضه ۱۰ برابری مصرف روزانه نهاده در سامانه بازارگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما مدیر کل سامانه بازارگاه از عرضه ۷۵۱ هزار ۵۹۹ تن انواع نهاده‌های دامی در روز گذشته خبر داد و گفت: ۴۱۴.۱۵۷ تن ذرت، ۳۷۹۱۳ تن جو دامی، ۱۳۲۸۴۶ تن کنجاله سویا و ۱۶۶۶۸۳ خوراک آماده در سامانه بازارگاه عرضه شد.

از این میزان ۳۰.۴۹۰ تن ذرت، ۶.۲۶۶ تن جو و ۱۵۶۱۹ تن کنجاله سویا بفروش رفته است.

رحمان مسجدی افزود: قیمت فروش این نهادهای دامی بطور توافی تعیین قیمت شده است.

وی گفت: میزان نیاز روزانه صنعت دام و طیور کشور حدود ۶۰.۰۰۰ تن انواع نهاده‌های دامی است در حالیکه میزان عرضه حدود ۷۵۲ هزار تن یعنی بیش از ۱۰ برابر عرضه شده است.