۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

جزئیاتی از حریق عمدی اتوبوس‌ها در پایتخت توسط اغتشاشگران

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران توضیحاتی درباره حریق عمدی اتوبوس‌ها در پایتخت توسط اغتشاشگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره خسارات وارد شده به اتوبوس‌های شرکت واحد در اغتشاشات تهران که توسط عوامل جنایتکار بود، اظهار کرد: بیش از ۷۹ دستگاه اتوبوس در این اغتشاشات توسط اغتشاشگران آسیب دیده است که ۲۲ دستگاه به آتش کشیده شده و بقیه خسارات جدی دیده است و حتی رانندگان این شرکت به قتل نیز تهدید شده‌اند.

وی افزود: در کنار این خسارات به اتوبوس‌ها به اموال‌های عمومی همچون ایستگاه‌های اتوبوس، علائم راهنمایی و رانندگی که در خیابان‌ها برای رفاه مردم احداث شده بود آسیبهای جدی وارد شده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهار کرد: طبق مشاهدات انجام شده آسیب‌های وارده توسط معترضان نبوده و افرادی خاص با هدف قبلی آنها را انجام داده‌اند.

    • Tiaram ۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      ای وای😭
    • ۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      لعنت خدا برآنها که به اموال عمومی صدمه میزنن

