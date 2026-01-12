به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی علیزاده مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران درباره خسارات وارد شده به اتوبوسهای شرکت واحد در اغتشاشات تهران که توسط عوامل جنایتکار بود، اظهار کرد: بیش از ۷۹ دستگاه اتوبوس در این اغتشاشات توسط اغتشاشگران آسیب دیده است که ۲۲ دستگاه به آتش کشیده شده و بقیه خسارات جدی دیده است و حتی رانندگان این شرکت به قتل نیز تهدید شدهاند.
وی افزود: در کنار این خسارات به اتوبوسها به اموالهای عمومی همچون ایستگاههای اتوبوس، علائم راهنمایی و رانندگی که در خیابانها برای رفاه مردم احداث شده بود آسیبهای جدی وارد شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اظهار کرد: طبق مشاهدات انجام شده آسیبهای وارده توسط معترضان نبوده و افرادی خاص با هدف قبلی آنها را انجام دادهاند.
