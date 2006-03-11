تماشاگرنماها به 135 اتوبوس شركت واحد خسارت زدند

مهندس محمد احمدي بافنده در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: از آنجا كه اين خسارت ها از قبل پيش بيني شده بود ، 110 دستگاه اتوبوس شب گذشته آماده شد و 20 دستگاه ديگر به خاطر خسارات وارده ، آماده سرويس دهي نشدند.

وي خاطر نشان ساخت: اين آسيب ها توسط تعدادي تماشاگرنماي فوتبال به وجود آمد و در پي آن تزئينات داخلي ، شيشه ها ، صندلي ها و قطعات داخلي و خارجي اتوبوس ها خسارت ديد.

احمدي بافنده تصريح كرد: بيشترين صدمات وارده به اتوبوسهاي شركت واحد ، مربوط به ناحيه جنوب و جنوب غرب تهران بود و در حال حاضر 20 تا 30 دستگاه در حال آماده شدن براي خدمات دهي به مردم هستند.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن ، اظهار تاسف از اين قبيل رفتارها ، تاكيد كرد: به علت كم شدن اين تعداد اتوبوس ، امروز 10هزار نفر از دريافت سرويس اتوبوس ها بازماندند.