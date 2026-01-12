دعوت از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در تجمع روز دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار بیانیه‌ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در راهپیمایی روز دوشنبه ۲۲ دی دعوت به عمل آورد و یادآور شد که ملت ایران در آستانه گذر از پیچ تاریخی مقابله با دشمنان خود قرار دارد و بدون شک با اتحاد و همبستگی ملی و همدلی از این مسیر عبور خواهد کرد و همراهان خود را از یاد نخواهد برد.

در این بیانیه آمده است:

«ایران، سرزمین کهن و پرمهر، این روزها درگیر اغتشاشاتی است، که اگر چه از اعتراضات به حق معیشتی آغاز شد، اما به سرعت، رژیم صهیونیستی و آمریکای جهان‌خوار، تلاش کرد زبونی و خواری خود در دفاع مقدس ۱۲ روزه را که یک بار دیگر همبستگی ملی و اتحاد مقدس را نشانه گرفته بود جبران کند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم صدا با میلیون‌ها مردم عزیز ایران، از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه برای حضور در راهپیمایی اعلام انزجار از رفتار وحشیانه دشمن و عوامل آنکه دوشنبه ۲۲ دی ماه در سراسر کشور بر پا می‌شود دعوت به حضور پرشور می‌کند.

ملت ایران در آستانه گذر از پیچ تاریخی مقابله با دشمنان خود قرار دارد و بدون شک با اتحاد و همبستگی ملی و همدلی از این مسیر عبور خواهد کرد و همراهان خود را از یاد نخواهد برد.

پاینده باد ایران و ایرانی.»