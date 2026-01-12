۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

رقابت ۲۴ ملی پوش در اردوی تیم ملی/ محک زدن جودوکاران توسط ممدوف در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقای سطح آمادگی فنی و جسمانی ملی‌پوشان، اردوی تیم ملی جودو بزرگسالان آقایان از تاریخ ۲۰ دی زیر نظر رشاد ممدوف و با حضور ملی پوشان دعوت شده آغاز شده و تا روز سی‌ام همین ماه ادامه خواهد داشت.

اسامی جودوکاران دعوت‌شده به این مرحله از اردوی تیم ملی به شرح ذیل است:

امیرعباس چوپان (تهران)

امیرعباس رحیمی (خراسان رضوی)

حسین بخشی (خراسان رضوی)

الیاس پرهیزگار (خراسان رضوی)

محمد شیری (خراسان رضوی)

محمد حسین یاقوتی (خراسان رضوی)

امیرحسین شهیدی (خراسان رضوی)

محمدپوریا بنائیان (خراسان رضوی)

سبحان حکیمی (خراسان رضوی)

علیرضا نیک سرشت (خراسان رضوی)

امیرحسین ولی زاده (خراسان شمالی)

حافظ ایزانلو (خراسان شمالی)

ابوالفضل پرویزی (البرز)

محمدمهدی علمی (البرز)

امیر حسین عزیزی (گلستان)

محمد حسین زاده (فارس)

امیرعباس موحد (لرستان)

رضا عزیزی (لرستان)

محمد امین اشرفی (قم)

ابوالفضل محبی (قم)

رضا میش مست (بوشهر)

رضا رمضانی (آذربایجان شرقی)

ابوالفضل محمودی (مرکزی)

ابوالفضل بحر آبادی (مازندران)

