تجمع گسترده مردم گلستان علیه اغتشاشگران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر شاهد برخی اعتراضات مردمی نسبت به وضعیت گرانی و معیشت بودیم که متأسفانه عناصر فرصت‌طلب و ضد انقلاب سعی کردند با سوءاستفاده از مطالبات به حق مردم، فضای شهرها را به سمت اغتشاش و آشوب ببرند. در جریان این ناآرامی‌ها، شاهد آسیب دیدن اموال عمومی و دولتی و ایجاد ناامنی برای شهروندان بودیم.

اما در اقدامی ارزشمند و نشان‌دهنده بلوغ سیاسی جامعه، مردم قدرشناس استان گلستان امروز ظهر دوشنبه صف‌های به‌هم‌پیوسته‌ای را در سطح شهرها تشکیل دادند تا جدا شدن خط خود را از آشوبگران و اغتشاش‌گران اعلام کنند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع بزرگ با سردادن شعارهایی از جمله الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر آشوبگر، مرگ بر تروریست، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا تأکید کردند که مطالبه گری برای حل مشکلات اقتصادی حق مردم است، اما تخریب اموال عمومی و ایجاد بی‌نظمی، خط قرمز ملت ایران است.

معترضان به اغتشاشات، با در دست داشتن پلاکاردهایی که بر آن محکومیت خشونت و حمایت از اقتدار نیروهای انتظامی نوشته شده بود، از نیروهای امنیتی، انتظامی و قضائی خواستند تا با قاطعیت با عوامل اصلی برهم‌زنندگان امنیت و تخریب‌کنندگان بیت‌المال برخورد کنند.

این حضور حماسی در گلستان پیامی روشن داشت: مردم ایران هرگز اجازه نخواهند داد دشمنان و عوامل آن‌ها، نارضایتی‌های اقتصادی را بهانه‌ای برای ضربه زدن به امنیت و تمامیت ارضی کشور کنند. تجمع امروز دوشنبه بار دیگر ثابت کرد که مردم در کنار دولت و نظام برای حل مشکلات تلاش می‌کنند، اما با اغتشاش و بی‌نظمی مخالف هستند و در زمینی که دشمنان این مرز و بوم در اتاق های فکر خود طراحی کرده اند، بازی نخواهند کرد.