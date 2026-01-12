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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

دعوت فرهنگستان علوم پزشکی از پزشکان برای حضور در راهپیمایی امروز

دعوت فرهنگستان علوم پزشکی از پزشکان برای حضور در راهپیمایی امروز

فرهنگستان علوم پزشکی ایران با محکوم کردن جنایات اخیر اغتشاشگران، از همه اقشار دعوت کرد امروز عصر دوشادوش هم در نمایشی سراسری از اتحاد مقدس در میدان انقلاب شرکت فعال داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران آمده است: انسجام اجتماعی بی نظیر شما ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه همراه با صبر فعالانه در قبال مشکلات و کاستی های ناشی از تحریم، نمود ‌عقلانیت و عمق درک صحیح از مخاطرات تاریخی بود که با گذر از آن می توان به افقی نو در سطح تمدنی و قدرت فائقه منطقه ای دست یافت و در هیچ برهه ای از زمان دشمنان با سابقه این مرز و بوم به این سان عریان و بی مهابا طراحی پلید خود را در جهت تجزیه کشور و نابودی زیر ساخت ها و استعدادهای کم نظیر آن آشکار ننموده اند.

از این رو شکی نمانده که اتفاقات تلخ شب‌های گذشته در تهران و برخی مناطق کشور هیچ نسبتی با اعتراض و مطالبه گری که جزء حقوق پذیرفته شده در قانون اساسی است نداشته و صرفا امتداد طراحی دشمن در جنگ ۱۲ روزه قلمداد می شود.

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران جنایات اخیر که از تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن اماکن مقدسه تا تعرض و تخریب به مراکز درمانی و شهادت عده زیادی از هموطنان از جمله شهادت چندین تن از کادر درمان در حین خدمت و نقطه دردناک آن که سوزاندن یک پرستار در درمانگاه بود را شدیدا محکوم نموده و همچون دیگر صحنه‌های مخاطره آمیز کشور حضور آحاد مردم شریف ایران در عرصه را باطل السحر این دسیسه پیچیده می‌داند.

لذا از همه اقشار فهیم کشور به ویژه اساتید و اعضاء متعهد و دلسوز نظام سلامت دعوت می‌کنیم امروز عصر دوشادوش هم در نمایشی سراسری از اتحاد مقدس و انسجام و وفاق در تجمع سراسری اعلام شده در میدان انقلاب شرکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6719938
محمد رضازاده

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