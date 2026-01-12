دعوت فرهنگستان علوم پزشکی از پزشکان برای حضور در راهپیمایی امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه فرهنگستان علوم پزشکی ایران آمده است: انسجام اجتماعی بی نظیر شما ایرانیان در جنگ ۱۲ روزه همراه با صبر فعالانه در قبال مشکلات و کاستی های ناشی از تحریم، نمود ‌عقلانیت و عمق درک صحیح از مخاطرات تاریخی بود که با گذر از آن می توان به افقی نو در سطح تمدنی و قدرت فائقه منطقه ای دست یافت و در هیچ برهه ای از زمان دشمنان با سابقه این مرز و بوم به این سان عریان و بی مهابا طراحی پلید خود را در جهت تجزیه کشور و نابودی زیر ساخت ها و استعدادهای کم نظیر آن آشکار ننموده اند.

از این رو شکی نمانده که اتفاقات تلخ شب‌های گذشته در تهران و برخی مناطق کشور هیچ نسبتی با اعتراض و مطالبه گری که جزء حقوق پذیرفته شده در قانون اساسی است نداشته و صرفا امتداد طراحی دشمن در جنگ ۱۲ روزه قلمداد می شود.

فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران جنایات اخیر که از تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن اماکن مقدسه تا تعرض و تخریب به مراکز درمانی و شهادت عده زیادی از هموطنان از جمله شهادت چندین تن از کادر درمان در حین خدمت و نقطه دردناک آن که سوزاندن یک پرستار در درمانگاه بود را شدیدا محکوم نموده و همچون دیگر صحنه‌های مخاطره آمیز کشور حضور آحاد مردم شریف ایران در عرصه را باطل السحر این دسیسه پیچیده می‌داند.

لذا از همه اقشار فهیم کشور به ویژه اساتید و اعضاء متعهد و دلسوز نظام سلامت دعوت می‌کنیم امروز عصر دوشادوش هم در نمایشی سراسری از اتحاد مقدس و انسجام و وفاق در تجمع سراسری اعلام شده در میدان انقلاب شرکت فعال داشته باشند.